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Ovaj jezivi događaj ponovo je otvorio pitanje gde je granica između nepristojnog ponašanja i polnog uznemiravanja, ali i koliko je važno da žrtve ovakve slučajeve prijave nadležnim institucijama.

Ukoliko se žena nađe u situaciji u kojoj se oseća ugroženo ili je izložena neželjenom seksualnom ponašanju, najvažnije je da slučaj prijavi. Time ne štiti samo sebe, već može sprečiti da ista osoba napadne i druge potencijalne žrtve. O značaju prijavljivanja ovakvih slučajeva, ali i o obliku seksualnog devijantnog ponašanja, govorili su za Kurir televiziju Andrija Marković, advokat i Nikola Vujinović, istraživač Studija bezbednosti.

- Polno uznemiravanje predstavlja krivično delo protiv polnih sloboda. Za razliku od silovanja, ono može obuhvatiti širok spektar različitih radnji, počev od egzibicionizma, pa sve do drugih oblika neželjenog seksualnog ponašanja. Kazne za ovo krivično delo mogu se kretati od tri meseca do tri godine zatvora, u zavisnosti od konkretnih okolnosti slučaja, a posebno od uzrasta žrtve. Ukoliko je žrtva maloletna, kazna može biti stroža - objasnio je.

02:13 Andrija Marković: Kazna za polno uznemiravanje ide i do nekoliko godina Izvor: Kurir televizija

Sumnja se da ima još žrtava

Prema njegovim rečima, moguće je da je osumnjičeni i ranije ispoljavao slično ponašanje, ali da ti slučajevi nisu prijavljeni.

- Kada je reč o polnom uznemiravanju koje je počinio ovaj tridesetpetogodišnji muškarac, postoji mogućnost da je takvo ponašanje ponavljao i ranije, možda čak i više puta, ali da ti slučajevi nikada nisu prijavljeni nadležnim institucijama. Upravo zato govorimo o jednoj ozbiljnoj i štetnoj društvenoj pojavi. Najvažnije je da se ovakvi slučajevi prijavljuju nadležnim institucijama, kako bi se sprečilo dalje ponavljanje i zaštitile potencijalne žrtve - zaključio je advokat Marković.

Sa druge strane Vujinović objašnjava zašto dolazi do ovakvih slučajeva.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo ne predstavlja novu pojavu. Svet u kome živimo je postao transparentan i javan, društvene mreže i generalno tehnologija koja napreduje, dovela je do toga da sve gadosti koje postoje u ljudskim umovima, sada izlaze na površinu. Bojim se da ćemo tek svedočiti užasima te vrste perverzije - istakao je.

Smatra da mnogi slučajevi nisu prijavljeni.

- Na veštacima je da utvrde izvore njegovog ponašanja, čime će se identifikovati obrazac njegovog ponašanja koji bi policiji mogao da pomogne u daljem istraživanju. Živimo u konzervativnom društvu, te mogu da pretpostavim da veliki broj žena ovakve slučajeve nije prijavio - zaključio je Vujinović.

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Kurir.rs

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