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Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i silovanje jednog mladića u prostorijama na stadionu FK Partizan, odloženo je danas za 5. oktobar zbog sprečenosti jednog člana sudskog veća Specijalnog suda u Beogradu da prisustvuje suđenju.

Podsetimo, sudsko veće završilo je sa izvođenjem dokaza tužilaštva i u julu su u sudnici na zahtev odbrane prikazivani snimci uviđaja u kući strave u Ritopeku, u kojoj je prema optužnici, postojala tajna prostorija u kojoj su žrtve mučene i ubijane.

1/8 Vidi galeriju Veljko Belivuk posle hapšenja doveden na stadion Partizana Foto: Mondo/Stefan Stojanović, Zorana Jevtić

- Belivuk, MIljković i ostali okrivljeni koji su i dalje u pritvoru, nisu dovedeni u sudnicu, kako se ne bi stvarali dodatni troškovi za njihov prevoz. Podsetimo, okrivljene koji borave u pritvoru Centralnog zatvora u sud uvek dovozi konvoj marica u pratnji naoružanih pripadnika Žandarmerije. Pritvoru je sud poslao dopis da se suđenje odlaže za 5., 7. i 8. oktobar - objašnjava sagovornik Kurira.

Tajna prostorija u kući u Ritopeku, čiji su snimci poslednji prikazani u julu u sudnici, podsetimo, otkrivena je tek dva i po meseca nakon hapšenja pripadnika kriminalne grupe 4. februara 2021. Ulaz u nju, kako se videlo i na snimcima, bio je skriven iza police na zidu garaže. Da bi se otvor u zidu koji se pomerao uopšte video, moralo je da se pomeri polica, otvori skriveni prolaz, uđe u međuprostor a tek onda u samu prostoriju.

Među ključnim dokazima tužilaštva protiv kriminalne grupe su Skaj poruke, ali i iskazi trojice bivših pripadnika klana Srđana Lalića, Nikole Spasojevića i Bojana Hrvatina koji su odlučili da se nagode sa tužilaštvom i postanu svedoci saradnici.

Na poslednjem suđenju koje je održano u julu pred Specijalnim sudom, Srđan Lalić je još jednom izjavio da su Skaj poruke autentične kao i da se doboro seća poruka koje je o švercu droge razmenjivao sa odbeglim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom. Inače, Zvicer nije obuhvaćen optužnicom protiv kriminalne grupe.

Belivuk, Lalić, Miljković Foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas, Nemanja Nikolić

- Prepoznao sam pinove i komunikacije, dobro se sećam onih koje su vezane za krivična dela. Komunikacije su autentične. Ima gde Zvicer i ja ugovaramo kamionske transporte, razmenjujemo slike. Ima gde je Miljković lepo rekao "Brate poludeću ovde, samo s leševima blejim", to jeste rekao jer je s leševima blejao - rekao je Lalić tada u sudnici, pokušavajući da napravi paralelu između "puno Skaj pinova", odnosno koristnika koji su se krili iza njih, i puno leševa.

Za reč se javio i Miljković, koji je reagovao na Lalićeve navode u sudnici.

- Ja nikada nisam rekao tako nešto, nikada tako nešto nisam izgovorio. Za njih trojicu to jesam pomislio, jer mi liče na leševe, ali nikada to nisam izgovorio - rekao je okrivljeni Miljković, aludirajući na Lalića ali i svedoke saradnike Bojana Hrvatina i Nikolu Spasojevića, koji je, inače, kum Marka Miljkovića.