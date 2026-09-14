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Vrhovni sud je doneo odluku da na snazi ostanu presude Višeg suda u Užicu i Apelacionog suda u Kragujevcu, kojima je osuđen prvostepeno, a potom i pravosnažno, Igor Avramović iz Priboja na 13 godina zatvora zbog ubistva Ervina Ćelhmetvića (35), takođe iz Priboja.

Osuđeni policajac Igor Avramović Foto: Facebook

Igor Avramović je u novembru prošle godine pred Višim sudom u Užicu osuđen na 13 godina zatvora, a potom je i Apelacioni sud u Kragujevcu u februaru ove godine to potvrdio.

Prema presudama Avramović je kriv što je 21. maja 2023. godine fizički napao Ćelahmetovića u jednom kafiću u Priboju, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Sve je počelo, kako je tvrdio Avramović tokom suđenja, a potom potvrdili i svedoci, kada je Ćelahmetović pijan i pravio nered.

Kada je Avramović prišao šanku i rekao da je policajac, ovaj ga je opsovao. Nakon toga je Avramović ga je udario zbog čega je ovaj pao na pod. Od povreda nastale u tom dogaaju Ćelahmetović je preminuo.

Ubijeni Foto: Facebook

Avramović je posle događaja, uz pomoć Natalije Avramović i Mihaila Stojkanovića, napustio Srbiju i pobegao u Bosnu i Hercegovinu, gde je nekoliko dana kasnije uhapšen.

Na prvom suđenju pred Višum sudom u Užicu Avramović je osuđen na 11 godina, a Natalija Avramović na godinu, a Stojkanović na šest meseci zatvora. Apelacioni sud je vratio na ponovno suđenje za Avramovića, dok je potvrdio presudu za dvoje pomagača. Na ponovljenom suđenju Avramvić je osuđen na 13 godina.