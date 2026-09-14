POLICAJCU IZ PRIBOJA 13 GODINA ZA UBISTVO U KAFIĆU: Odbijene sve žalbe i vanredni pravni lek, slučaj konačno rešen!
- Vrhovni sud Srbije odbio je zahtev odbrane policajca Igora Avramovića iz Priboja i potvrdio pravosnažnu kaznu od 13 godina zatvora zbog ubistva Ervina Ćelahmetovića.
- Ubistvo se dogodilo 21. maja 2023. u kafiću u centru Priboja, a Avramović je posle događaja pobegao u BiH, gde je kasnije uhapšen.
Vrhovni sud je doneo odluku da na snazi ostanu presude Višeg suda u Užicu i Apelacionog suda u Kragujevcu, kojima je osuđen prvostepeno, a potom i pravosnažno, Igor Avramović iz Priboja na 13 godina zatvora zbog ubistva Ervina Ćelhmetvića (35), takođe iz Priboja.
Igor Avramović je u novembru prošle godine pred Višim sudom u Užicu osuđen na 13 godina zatvora, a potom je i Apelacioni sud u Kragujevcu u februaru ove godine to potvrdio.
Prema presudama Avramović je kriv što je 21. maja 2023. godine fizički napao Ćelahmetovića u jednom kafiću u Priboju, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Sve je počelo, kako je tvrdio Avramović tokom suđenja, a potom potvrdili i svedoci, kada je Ćelahmetović pijan i pravio nered.
Kada je Avramović prišao šanku i rekao da je policajac, ovaj ga je opsovao. Nakon toga je Avramović ga je udario zbog čega je ovaj pao na pod. Od povreda nastale u tom dogaaju Ćelahmetović je preminuo.
Avramović je posle događaja, uz pomoć Natalije Avramović i Mihaila Stojkanovića, napustio Srbiju i pobegao u Bosnu i Hercegovinu, gde je nekoliko dana kasnije uhapšen.
Na prvom suđenju pred Višum sudom u Užicu Avramović je osuđen na 11 godina, a Natalija Avramović na godinu, a Stojkanović na šest meseci zatvora. Apelacioni sud je vratio na ponovno suđenje za Avramovića, dok je potvrdio presudu za dvoje pomagača. Na ponovljenom suđenju Avramvić je osuđen na 13 godina.
Branilac Igora Avramovića je od Vrhovnog suda Srbje tražio zaštitu zakonitosti, ali je Vrhovni sud taj u zahtev odbio u celosti kao neosnovan, čime je odbijen i vanredni pravni lek, tako da je konačna presuda protiv Avramovića 13 godina robije.