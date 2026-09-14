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Janković navodi da će važnu ulogu u rasvetljavanju slučaja imati veštačenje telefona, snimci nadzornih kamera i izjave svedoka, posebno imajući u vidu da se pucnjava dogodila u blizini autobuske stanice.

- Ulično nasilje se, nažalost, događa sve češće. S obzirom na to da se Petar predao, istraga će pokazati šta je prethodilo incidentu. Veštačenjem telefona policija će moći da utvrdi da li je postojao neki prethodni sukob ili pretnje, kao i kakav je bio njihov raniji odnos. Ukoliko su u blizini postojale nadzorne kamere, i njihovi snimci će biti provereni. Budući da se slučaj dogodio u neposrednoj blizini autobuske stanice, verujem da je bilo i svedoka, čije izjave takođe treba uzeti u obzir - započela je Janković.

Jasna Janković, kriminolog Foto: Kurir Televizija

Kopirao oca, odrastao uz oružje

Kako je dalje navela deca i tokom ranog detinjstva uče i kopiraju ponašanje svojih roditelja, te se zato ovakve stvari dešavaju.

- On je odrastao uz saznanje da mu je otac ubijen od strane pripadnika Zemunskog klana i da je bio jedan od ozbiljnijih kriminalaca. Ukoliko je kroz odrastanje video da se njegov otac tako ponašao, moguće je da je vremenom usvojio stav da je to normalno, kao i da su držanje i korišćenje vatrenog oružja nešto što je prihvatljivo. Ono što sada policija treba da utvrdi jeste da li je taj pištolj legalno ili ilegalno bio u njegovom posedu, jer od toga zavisi i pravna kvalifikacija čitavog slučaja. Ukoliko je pištolj bio ilegalno u njegovom posedu, onda imamo i elemente krivičnog dela nedozvoljenog držanja i stavljanja u promet vatrenog oružja. Takođe, ukoliko je delo izvršeno iz nehata, govorimo o teškoj telesnoj povredi, dok bi, ukoliko se utvrdi da je postojala umišljajna radnja, moglo da se govori čak i o pokušaju ubistva - objasnila je.

03:32 Jasna Janković: Ono što je uradio "Mali Cuner" trenira se kao izvršeno krivično delo Izvor: Kurir televizija

"Ako je reč o nesrećnom slučaju, zašto je bežao?"

Prema rečima kriminologa, tužilaštvo ga tereti za pokušaj ubistva što predstavlja ozbiljno krivično delo.

- Prema Krivičnom zakoniku, pokušaj se kažnjava isto kao da je delo izvršeno, iako ovo nije, a kroz istragu će se utvrđivati da li je postojao nehat ili umišljaj. To će se utvrđivati na osnovu položaja žrtve, udaljenosti sa koje je pucano, karakteristika ulazne i izlazne rane, kao i eventualne barutne tetovaže. Na osnovu tih elemenata može se proceniti da li je hitac bio slučajan ili namerno upućen prema žrtvi.

Međutim, ono što je posebno inrigiralo javnost jeste što je odmah nakon pucnjave pobegao sa lica mesta, koja po krimilologu otvara mnogo pitanja

Foto: Shutterstock

- Ako se zaista radilo o nesrećnom slučaju, postavlja se pitanje zbog čega je bežao. Upravo to istraga treba da utvrdi. On se kasnije predao, ali ostaje mogućnost da je u međuvremenu pokušao da se konsultuje sa nekim, možda i sa advokatom. Ukoliko se nešto dogodilo slučajno, logično je da ostanete na licu mesta i pozovete nadležne. Ipak, istraga i materijalni dokazi pokazaće šta se zaista dogodilo i utvrditi odgovornost - zaklkučila je Janković.

Ko je Petar Guzijan, zvani Mali Cuner

Petar Guzijan iza sebe već ima pravosnažnu presudu Višeg suda u Beogradu, kojom je ranije osuđen na dve i po godine zatvora zbog neovlašćenog nošenja i prometa oružja, zbog čega nadležni organi sa posebnom pažnjom proveravaju sve okolnosti i balističke nalaze u Altini.

Nadimak Mali Cuner osumnjičeni je nasledio od svog pokojnog oca Jovana Guzijana Cunera, koji je tokom devedesetih godina važio za jednog od najuticajnijih vođa zemunskog podzemlja pre uspona klana iz Šilerove. Stariji Cuner likvidiran je 5. oktobra 2002. godine u sačekuši na auto-putu u Beogradu, u blizini pumpe "Zmaj", po naređenju Dušana Spasojevića.

Foto: Printscreen YouTube

Policijska istraga i dalja veštačenja se nastavljaju kako bi se utvrdilo da li će tužilaštvo zadržati kvalifikaciju ubistva u pokušaju ili će delo biti prekvalifikovano u skladu sa iskazom svedoka i navodima odbrane.

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Kurir.rs

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