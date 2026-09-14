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U Višem sudu u Nišu za danas je zakazano suđenje roditeljima maloletnog ubice koji je sa 37 uboda nožem ubio svog školakog druga Andreja Simića (14) 5.oktobra 2023. godine.

Saša Knežević, advokat porodice Simić rekao je danas pred ulazak u sud da se očekuje svedočenje tri ili četiri osobe.

Andrej Simić Foto: Kurir Televizija

- Očekuje se iskaz jednog svedoka iz škole i iskaz komšija. Sud je u međuvremenu odlučio da se neuropsihijatrijski veštače i optuženi roditelji tako da bi i to trebalo da se obavi. Nakon toga imaćemo kompletnu sliku i napokon bi trebalo da se vidi kraj glavnog pretresa. Nezahvalno je reći, ali očekujem još par ročišta - rekao je Knežević pred ulazak u niški Viši sud.

Advokat Saša Knežević Foto: Kurir/M.S.

Roditeljima maloletnog ubice, M.M. i M.M.M., podsetimo, na teret se stavljaju krivična dela protiv opšte sigurnosti, kao i zlostavljanje i zapuštanje maloletnog lica. Tužilaštvo smatra da majka i otac dečaka koji je počino teško ubistvo nisu adekvatno brinuli o svom detetu i zapostavljali su ga, čime su doprineli jezivom zločinu. Roditeljima je zaprećena najviša kazna do 12 godina zatvora.