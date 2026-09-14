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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Petar Guzijan (37), zvani Mali Cuner zbog, kako se navodi u saopštenju, sumnje da je 12. septembra u Zemunu na podmukao način pokušao da liši života oštećenog B.B. i neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to pištolj marke "bereta" i 14 metaka kalibra 9 parabellum.

- Osumnjičeni je kratko izneo odbranu i odbio da odgovara na pitanja tužioca i branioca. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage, kako se dodaje, osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Jovan Guzijan Cuner Foto: Printscreen YouTube

- Postoje osnovi sumnje da je Petar G. izvršio navedena krivična dela 12. septembra oko 17:45 časova, na teritoriji Zemuna, tako što je oštećeni B.B. došao do njegove kuće i pozvonio na interfon, pa je osumnjičeni pogledao kroz špijunku ulaznih metalnih vrata kapije, a zatim ih odškrinuo i nalazeći se iza vrata na udaljenosti manjoj od jednog metra od oštećenog, iz navedenog pištolja ispalio metak u pravcu oštećenog i pogodio da u predelu stomaka - navodi se u saopštenju.

Nalazeći se na trotoaru ispred vrata, kako se dodaje, oštećeni se nije nadao napadu i stoga nije mogao da se brani, usled čega je zadobio tešku telesnu povredu u vidu prostrelne rane leve strane trušnog zida.

- Potom je osumnjičeni neovlašćeno nosio navedeni pištolj, oko 2,5 kilometara do napuštene pumpe u ulici Ugrinovački put, pa je u daskama, koje su se nalazile iza jednog kamiona sakrio navedeni pištolj u čijem ležištu cevi se nalazio jedan metak, dok se u okviru nalazilo 13 metaka - saoptšteno je iz tužilaštva.