Slušaj vest

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva, odlučio da se od okrivljenog Radoja Zvicera oduzme vozilo marke "mercedes G500", zbog sumnje da je stečeno izvršenjem krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije, trgovina drogom i pranje novca.

Oduzeta blinda Radoja Zvicera Foto: Uprava policije Crne Gore

- Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, odredio privremenu meru obezbeđenja - zabranu raspolaganja i korišćenja pokretne stvari - specijalnog (blindiranog) putničkog vozila "mercedes G500" okrivljenog R.Z., jer postoji osnovana sumnja da ga je okrivljeni stekao izvršenjem krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca - piše u saopštenju.

Kako ističu, zabrana važi odmah, a upisana je i u službene registre, pa vozilom nije dozvoljeno raspolagati niti ga koristiti.

Podsetimo, Iz Uprave crnogorske policije saopšteno je početkom septembra da su službenici Odseka bezbednosti Danilovgrad od bezbednosno interesantnog lica iz tog grada, Radovana Bulajića, oduzeli dva vozila. Među njima je i specijalno putničko vozilo, blindirani "mercedes" G 500, za kojim traga SDT. Kako su tada pisali crnogorski mediji, pozivajući se na svoje izvore, blindirani "mercedes" pripada upravo Radoju Zviceru, zbog čega je i potraživano.

1/9 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol

- Policijski službenici su, naime, postupajući shodno operativnim saznanjima, u dvorištu kuće R. B. pronašli džip marke "mercedes", model G 500 crne boje - specijalno putničko vozilo, tzv. blinda, na kojem su se nalazile inostrane registarske oznake, i vozilo "reno modus" na kojem su se nalazile registarske oznake za koje je utvrđeno da pripadaju drugom vozilu. Preduzete su dalje mere i radnje na osnovu kojih je potvrđeno da vozilo marke "mercedes" potražuje Specijalno državno tužilaštvo. Oba vozila su privremeno oduzeta, a o svemu navedenom obavešteni su specijalni državni tužilac i državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici - saopšteno je ranije iz Uprave policije.

Inače, policija je i ranije od porodice Zvicer oduzimala automobile. Tako je tokom saobraćajne kontrole u Tivtu u septembru 2024. godine policija od Tamare Zvicer, supruge vođe kavačkog klana, oduzela automobil "audi Q8", za koji se ispostavilo da ga potražuje Interpol. Taj automobil je potom, u aprilu ove godine, izgoreo u namerno izazvanom požaru na parkingu Uprave za imovinu u Maslinama u Podgorici.

Tamara Zvicer Foto: Printscreen/Instagram

Crnogorska policija je i u februaru ove godine od Zvicera oduzela nekoliko luksuznih automobila, među kojima je i "brabus" vredan pola miliona evra. Automobili su oduzeti nakon detaljnog pretresa Zvicerove vile u naselju Kavač u Kotoru.

- Tokom akcije policija je u garažama i na privatnim parkinzima pronašla i privremeno, radi provera, oduzela četiri skupocena vozila, među kojima je i jedno čija je prodajna vrednost oko 500.000 evra, kao i oko 17.000 evra u kešu, a za koji novac će biti izvršene provere o poreklu - saopšteno je tada iz crnogorske policije.

1/3 Vidi galeriju Zaplenjeni automobili u vili Zvicera Foto: Uprava policije Crne Gore