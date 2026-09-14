saobraćaj blokiran
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ŠIMANOVACA: Sudarili se kamion i automobil, dve osobe povređene!
- Kod isključenja sa auto-puta kod Šimanovaca sudarili su se kamion i automobil, a nesreća se dogodila oko 11.40 sati.
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Teška saobračajna nesreća dogodila se danas oko 11.40 sati kod isključenja sa auto-puta kod Šimanovaca, kada su se sudarili kamion i automobil.
Prema nezvaničnim informacijama, dve osobe iz putničkog vozila su povređene, ali stepen njihovih povreda još uvek nije poznat.
Teretno vozilo je od siline udarca završilo u jarku kraj puta kod Šimanovaca.
Do nesreće je došlo malo pre skretanja za Krnješevce i Šimanovce u smeru ka Šidu.
Na dom delu puta stvaraju se ogromne gužve, saobraćaj je praktično blokiran do isključenja za Šimanovce iz pravca Novog Beograda.
(Blic)
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