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Teška saobračajna nesreća dogodila se danas oko 11.40 sati kod isključenja sa auto-puta kod Šimanovaca, kada su se sudarili kamion i automobil.

Prema nezvaničnim informacijama, dve osobe iz putničkog vozila su povređene, ali stepen njihovih povreda još uvek nije poznat.

Teretno vozilo je od siline udarca završilo u jarku kraj puta kod Šimanovaca.

Do nesreće je došlo malo pre skretanja za Krnješevce i Šimanovce u smeru ka Šidu.

Na dom delu puta stvaraju se ogromne gužve, saobraćaj je praktično blokiran do isključenja za Šimanovce iz pravca Novog Beograda.