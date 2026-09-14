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Milan Ranković (25) kojeg je 9. septembra u selu kod Obrenovca pištoljem ranio sin (10) njegovog poznanika Slavka O. (44), opisao je sve detalje bizarnog napada i naveo da je ceo sukob nastao oko drva.

Ranjeni Milan nalazi se na VMA, gde mu je iz pluća izvađen metak, a za osumnjičenog Slavka O. kaže da ga je optužio za prebijanje njegovog kolege.

Slavko O. Foto: Društvene Mreže

- Nije tu bilo nikakvo dugovanje, nikakav novac nije u pitanju, kao što se priča. Svemu je prethodio sukob sa S. N., Slavkovim dobrim kolegom, koji me je u ponedeljak pozvao da dođem u kafanu u centru sela da popijem piće. Ne bih išao, ali su mi tamo bili brat i drugari. U kafani je počeo da me proziva kako sam ga optužio da je on odvukao manje drva od onog šta je trebalo. Slagao me je, pa sam mu rekao: "Dobro, odvukao si toliko i to je to". On je ustao i opsovao mi majku, koja mi je umrla kada sam imao sedam godina. To je pogodilo mog brata, koji ga je udario dva puta pesnicom, pa je S. N. udario glavom u beton i onesvestio se. Da nije bio pijan, ne bi ni pao. Da sam znao da će da me proziva za drva ne bih otišao, nisam imao nameru da se svađam - priča Milan R. iz bolničke postelje.

Mesto pucnjave Foto: Kurir

Kako navodi, posle sukoba zvao ga je Slavko O. i tražio da se sastanu.

- Taj Slavko me je pitao: "Bajo, što si tukao čoveka?". Ja sam mu rekao da nisam nikog tukao. U sredu, oko 19.30 sati, opet me je pozvao i rekao mi sve i svašta. Njegov sin je rekao da će mi pobiti sve po kući. Ja sam snimio te razgovore. Pretio mi je da izađem ispred kuće, da neće u dvorište kod mene, da hoće da reši sve na putu sa mnom, ali ja nisam hteo. Posle pola sata ja sam ga pozvao i rekao mu da se nađemo u centru sela. Mene je odvezao drug, a Slavkov "opel karavan" bio je u dvorištu crkve. Tu smo se našli, pozdravili se, sve normalno. I samo mi je ovo rekao: "Milane, što ste tukli čoveka?". Odgurnuo me je rukama dva puta i rekao: "Sine, pucaj" - prepričava ranjeni mladić krvavi događaj i dodaje:

- Njegov sin je bio metar i po ili dva od mene sa moje desne strane. I mali je opalio metak, a ja sam pogledao u njega kada je to Slavko rekao i podigao sam brzinski ruku u vis, jer sam video kad je iz pištolja zasijalo. Da nisam podigao ruku, mene bi metak pogodio u glavu ili vrat, pa bih ostao tamo da ležim. Pogodio me u desnu ruku, a metak je udario u prvo rebro, bliže ramenima. Mislim da je Slavko dao repetiran pištolj sinu u kolima. Da nije bio repetiran, mogao bih da pobegnem. Dečak je izgleda držao pištolj zadenut za pojas, jer se jednom rukom pozdravio sa mnom. S obzirom da je znao da gađa, verovatno ga je i ranije obučavao da rukuje pištoljem - priseća se Milan.

Milan Ranković Foto: Privatna arhiva, Kurir

On kaže da je posle ranjavanja pao na kolena i video krv.

- Krv mi je bila na majici, šortsu, patikama. Osetio sam da mi nedostaje dah. Podigao sam se i krenuo ka crkvi. Kada sam se okrenuo, video sam kako Slavko i sin odlaze. U tom momentu je prišao moj drug koji je našao neku majicu, pocepao je i odvezao me u Hitnu pomoć u Obrenovcu. Imam ogromnu rupu na ruci. Slavkova familija nije normalna, to sam provalio dok sam sa njim radio drva. Njegova supruga ima tu najmanji uticaj. On se osilio i hvalio kako je povezan sa policijom sa Uba, ali ja ću da krivično da ga gonim do kraja - poručuje Milan Ranković.