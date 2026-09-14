DRAMA NA PRUZI OVČA-PANČEVO: Ukrali 80 metara kablova kontaktne mreže, ugrozili živote! (foto)
- Na pruzi Ovča – Pančevo Glavna ukradeno je oko 80 metara kablova kontaktne mreže, pa je levi kolosek ostao bez napona. Saobraćaj se trenutno odvija samo desnim kolosekom.
- Mašinovođa je krađu prijavio u 02.35, a na terenu su oštećeni i stubovi mreže, železnice upozoravaju da je ovo četvrti sličan slučaj na istoj lokaciji.
Tokom prethodne noći na pruzi Ovča – Pančevo Glavna ukradeno je oko 80 metara kablova kontaktne mreže iznad levog koloseka, zbog čega je kontaktna mreža na ovom delu pruge ostala bez napona, saopšteno je iz preduzeća "Infrastruktura železnica Srbije".
Krađa je, kako su naveli u saopštenju, otkrivena u 02.35 časova, kada je mašinovođa voza koji je saobraćao desnim kolosekom prijavio da na levom koloseku vise žice i da su stubovi kontaktne mreže iskrivljeni.
- Železnički saobraćaj na ovoj deonici trenutno se odvija isključivo desnim kolosekom, što utiče na redovnost i funkcionisanje vozova između Ovče i Pančevo Glavne. Prilikom krađe, oborena su i dva tega za zatezanje kontaktne mreže, i oštećena četiri stuba kontaktne mreže. O događaju je odmah obaveštena policija. Stručne službe „Infrastrukture železnice Srbije“ su od noćas na terenu i intenzivno rade na sanaciji oštećenja, kako bi kontaktna mreža što pre bila stavljena pod napon i saobraćaj uspostavljen na levom koloseku - saopštili su iz „Infrastruktura železnice Srbije“.
Inače, ovo je već četvrti slučaj krađe kablova kontaktne mreže na gotovo istoj lokaciji između Ovče i Pančevo Glavne u prethodnom periodu.
- Ovakve krađe direktno ugrožavaju ljudske živote i bezbednost železničkog saobraćaja, nanose veliku materijalnu štetu i uništavaju železničku imovinu. Kontaktna mreža iznad pruge pod naponom je od 25 hiljada volti, što predstavlja izuzetnu opasnost. Do strujnog udara može doći ne samo prilikom dodira kontaktne mreže, već i približavanjem na svega nekoliko metara kada osoba može ući u strujno kolo. „Infrastruktura železnice Srbije“ očekuje efikasnu i odlučnu akciju nadležnih državnih organa - apeluju iz železnica i dodaju:
- Podsećamo da je za uništenje, oštećenje ili krađu delova železničke infrastrukture zakonom propisana kazna zatvora do pet godina, dok je u slučajevima kada usled takvih dela nastanu teške telesne povrede ili se načini imovinska šteta većih razmera, kazna zatvora je do osam godina. „Infrastruktura železnice Srbije“ apeluje na građane da se ne približavaju mestu na kojem se dogodila krađa, jer se na taj način izlažu ozbiljnoj opasnosti po život.