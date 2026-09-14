Slušaj vest

Tokom prethodne noći na pruzi Ovča – Pančevo Glavna ukradeno je oko 80 metara kablova kontaktne mreže iznad levog koloseka, zbog čega je kontaktna mreža na ovom delu pruge ostala bez napona, saopšteno je iz preduzeća "Infrastruktura železnica Srbije".

Krađa je, kako su naveli u saopštenju, otkrivena u 02.35 časova, kada je mašinovođa voza koji je saobraćao desnim kolosekom prijavio da na levom koloseku vise žice i da su stubovi kontaktne mreže iskrivljeni.

Foto: Infrastruktura železnice Srbije

- Železnički saobraćaj na ovoj deonici trenutno se odvija isključivo desnim kolosekom, što utiče na redovnost i funkcionisanje vozova između Ovče i Pančevo Glavne. Prilikom krađe, oborena su i dva tega za zatezanje kontaktne mreže, i oštećena četiri stuba kontaktne mreže. O događaju je odmah obaveštena policija. Stručne službe „Infrastrukture železnice Srbije“ su od noćas na terenu i intenzivno rade na sanaciji oštećenja, kako bi kontaktna mreža što pre bila stavljena pod napon i saobraćaj uspostavljen na levom koloseku - saopštili su iz „Infrastruktura železnice Srbije“.

Foto: Infrastruktura železnice Srbije

Inače, ovo je već četvrti slučaj krađe kablova kontaktne mreže na gotovo istoj lokaciji između Ovče i Pančevo Glavne u prethodnom periodu.

Foto: Infrastruktura železnice Srbije

- Ovakve krađe direktno ugrožavaju ljudske živote i bezbednost železničkog saobraćaja, nanose veliku materijalnu štetu i uništavaju železničku imovinu. Kontaktna mreža iznad pruge pod naponom je od 25 hiljada volti, što predstavlja izuzetnu opasnost. Do strujnog udara može doći ne samo prilikom dodira kontaktne mreže, već i približavanjem na svega nekoliko metara kada osoba može ući u strujno kolo. „Infrastruktura železnice Srbije“ očekuje efikasnu i odlučnu akciju nadležnih državnih organa - apeluju iz železnica i dodaju: