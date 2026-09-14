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Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu sud je odredio do 30 dana pritvor K. J. (38), jer je u njegovom automobilu pronađeno više od kilogram opojne droge za koju se sumnja da je kokain.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, navedeno je na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, on je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, zbog sumnje da je 10. septembra u svom vozilu neovlašćeno prenosio radi dalje prodaje opojnu drogu kokain, u količini od preko kilogram koju je policija prilikom pretresanja vozila pronašla i privremeno oduzela.