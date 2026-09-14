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U AUTU MU PRONAŠLI VIŠE OD KILOGRAM KOKAINA: Muškarac (38) uhapšen u Zrenjaninu, određen mu pritvor do 30 dana
- K. J. (38) određen je pritvor do 30 dana po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.
- U automobilu mu je pronađeno više od kilogram droge za koju se sumnja da je kokain.
- Sumnjiči se za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, jer je drogu navodno prenosio radi dalje prodaje.
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Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu sud je odredio do 30 dana pritvor K. J. (38), jer je u njegovom automobilu pronađeno više od kilogram opojne droge za koju se sumnja da je kokain.
Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, navedeno je na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.
Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, on je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, zbog sumnje da je 10. septembra u svom vozilu neovlašćeno prenosio radi dalje prodaje opojnu drogu kokain, u količini od preko kilogram koju je policija prilikom pretresanja vozila pronašla i privremeno oduzela.
Kurir.rs
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