EVO ŠTA SE 5 GODINA KASNIJE DEŠAVA SA BELIVUKOVOM "KLANICOM" Policajci i dan danas čuvaju kuću strave u Ritopeku, a komšije poručuju: To nas je uznemirilo FOTO
- Kuća strave u Ritopeku i dalje je pod policijskim nadzorom, pet i po godina nakon hapšenja Belivukovog klana.
- Stanari kažu da ih i danas prate traume iz akcije od 4. februara 2021. i da nisu znali šta se dešava u kući.
- U objektu je, prema optužnici, postojala tajna prostorija sa mašinom za mlevenje mesa, a suđenje Belivuku i Miljkoviću se nastavlja 5. oktobra.
"Kuća strave" u Ritopeku, u kojoj je okrivljeni Veljko Belivuk sa pripadnicima svog kriminalnog klana ubijao suparnike, i dalje je pod budnim okom policije! Od hapšenja zloglasne kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prošlo je pet i po godina, a pripadnici MUP od 4. februara 2021. godine, do dan danas, danonoćno dežuraju ispred mesta užasnih zločina koji su zaprepastili čitavu Srbiju.
Belivukovom klanu, podsetimo, sudi se u Specijalnom sudu u Beogradu za sedam ubistava, šverc droge i oružja i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana.
Međutim, poslednje suđenje je odloženo zbog odsustva člana sudskog veća, a novo ročište je zakazano za 5. oktobar.
Sablasna tišina
Kuća u kojoj su pripadnici beogradskog ogranka kavačkog klana zverski ubijali žrtve, nalazi se u beogradskom naselju Ritopek. Reporteri Kurira obišli su ovaj kraj i uverili se da kuću i dalje čuva policija.
Sablasnu tišinu u ritopečkoj ulici prekida samo zvuk ponekog automobila. Stiče se utisak da u ulici niko ne živi, ali zapravo ima desetak stanovnika, koji ni danas ne zaboravljaju šta su proživeli tog 4. februara 2021. godine, kada su specijalci opkolili i blokirali celu njihovu ulicu kako bi se pretresao svaki centimetar kuće u kojoj je, prema navodima optužnice Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, na brutalan način ugašeno sedam života.
Nakon hapšenja Belivukovog klana, istražitelji su mesecima pretresali kuću i iz nje odneli brojne dokaze. Najjezivije otkriće svakako jeste tajna prostorija u kući u kojoj je pronađena industrijska mašina za mlevenje mesa. Tu prostoriju, okrivljene vođe klana i pripadnici klana, u međusobnoj komunikaciji nazivali su "klanicom", a što se moglo čuti tokom suđenja grupi. Snimci te prostorije prikazivani su na suđenju u Specijalnom sudu u julu mesecu ove godine.
- Prostorija je otkrivena tek dva i po meseca nakon hapšenja pripadnika kriminalne grupe. Ulaz u nju, kako se videlo i na prikazanim snimcima, bio je skriven iza police na zidu garaže. Da bi se otvor u zidu koji se pomerao uopšte video, morala je da se pomeri polica, otvori skriveni prolaz, uđe u međuprostor, a tek onda u samu prostoriju - kaže naš izvor i podseća da su, prema navodima optužnice, okrivljeni svoje žrtve nakon ubistava mleli u industrijskom mašini za meso, pa te ostatke bacali u Dunav koji se nalazi u blizini.
- Tog jutra sam prošla pešice pored te kuće u 5.10 sati jer sam išla na posao i nije bilo nikoga. Nakon nekoliko sati zove me komšija i javlja da je sve puno policije, ali da niko ne zna šta se događa. To me je baš uznemirilo. Kada sam se popodne vratila iz grada i došla do ulice specijalci mi nisu dali da prođem, iako sam rekla da živim tu. Tek nakon nekog vremena su me propustili, a onda je policija krenula sve da nas ispituje o toj kući. Pitali su nas da li smo viđali neke sumnjive aktivnosti, ali niko ništa nije ni video ni čuo, nismo imali pojma šta se unutra odvija - priča za Kurir jedna stanarka ulice koja se i posle pet godina živo seća policijske akcije.
Ona kaže da tog dana nije znala zašto se vrši pretres kuće i dodaje da je tek sutradan saznala sve detalje horora.
- Mi smo danima bili izbezumljeni. Nismo mogli da verujemo da su mladići tako mučeni u toj kući, a da niko od nas nije mogao da im pomogne. Ja sam svako jutro oko pet tuda prolazila, a posle sam čula da su oni baš u to vreme "bili aktivni", ali nikad ništa nisam čula, ni šum. Niko od nas iz ulice - ističe komšinica.
Viđali smo vlasnika
Drugi stanar ulice u Ritopeku kaže da je vlasnik kuće Vlade Draganić, kome se takođe sudi u Specijalnom sudu kao pripadniku klana, delovao "normalno, kao porodičan čovek", kao i da je svoju kuću ustupio ostalim članovima kriminalne grupe kako bi u njoj vršili zločine.
- To niko od nas nije očekivao od Vlada. Bio je kao i svaki drugi čovek iz ulice. On je tu kuću kupio od jednog taksiste i ništa na njoj nije menjao, imao ju je baš dugo godina, viđali smo ga, ali nikada nam nije bio sumnjiv - priča naš sagovornik.
Kuća strave nakon pet i po godina izgleda isto - roze fasada, opasana zidinama. Policajci danonoćno dežuraju ispred objekta, a na prvom spratu ima i jedna kamera koja snima predeo ispred kuće.
- Policajci su tu stalno, ne može da se priđe kući, a kamoli da se uđe unutra. Ni muva ne može da im proleti, čim primete da se nešto sumnjivo dešava oko kuće, eto ih odmah. Navikli smo se na njih, šta će i oni ljudi rade svoj posao... Ne bi valjalo da neko obije tu kuću ili da nešto ukrade iz nje, sve je nama to jasno, tako da više i ne obraćamo pažnju na prisustvo policije u našoj ulici - rekao je još jedan od žitelja ulice u Ritopeku.