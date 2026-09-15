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"Kuća strave" u Ritopeku, u kojoj je okrivljeni Veljko Belivuk sa pripadnicima svog kriminalnog klana ubijao suparnike, i dalje je pod budnim okom policije! Od hapšenja zloglasne kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prošlo je pet i po godina, a pripadnici MUP od 4. februara 2021. godine, do dan danas, danonoćno dežuraju ispred mesta užasnih zločina koji su zaprepastili čitavu Srbiju.

Belivukovom klanu, podsetimo, sudi se u Specijalnom sudu u Beogradu za sedam ubistava, šverc droge i oružja i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana.

1/6 Vidi galeriju Vejlko Belivuk i Marko Miljković Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Kurir/Privatna Arhiva, Libertaspress/Sky aplikacija

Međutim, poslednje suđenje je odloženo zbog odsustva člana sudskog veća, a novo ročište je zakazano za 5. oktobar.

Sablasna tišina

Kuća u kojoj su pripadnici beogradskog ogranka kavačkog klana zverski ubijali žrtve, nalazi se u beogradskom naselju Ritopek. Reporteri Kurira obišli su ovaj kraj i uverili se da kuću i dalje čuva policija.

1/11 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku nakon pet godina Foto: Kurir

Sablasnu tišinu u ritopečkoj ulici prekida samo zvuk ponekog automobila. Stiče se utisak da u ulici niko ne živi, ali zapravo ima desetak stanovnika, koji ni danas ne zaboravljaju šta su proživeli tog 4. februara 2021. godine, kada su specijalci opkolili i blokirali celu njihovu ulicu kako bi se pretresao svaki centimetar kuće u kojoj je, prema navodima optužnice Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, na brutalan način ugašeno sedam života.

Tajna prostorija Nakon hapšenja Belivukovog klana, istražitelji su mesecima pretresali kuću i iz nje odneli brojne dokaze. Najjezivije otkriće svakako jeste tajna prostorija u kući u kojoj je pronađena industrijska mašina za mlevenje mesa. Tu prostoriju, okrivljene vođe klana i pripadnici klana, u međusobnoj komunikaciji nazivali su "klanicom", a što se moglo čuti tokom suđenja grupi. Snimci te prostorije prikazivani su na suđenju u Specijalnom sudu u julu mesecu ove godine.

- Prostorija je otkrivena tek dva i po meseca nakon hapšenja pripadnika kriminalne grupe. Ulaz u nju, kako se videlo i na prikazanim snimcima, bio je skriven iza police na zidu garaže. Da bi se otvor u zidu koji se pomerao uopšte video, morala je da se pomeri polica, otvori skriveni prolaz, uđe u međuprostor, a tek onda u samu prostoriju - kaže naš izvor i podseća da su, prema navodima optužnice, okrivljeni svoje žrtve nakon ubistava mleli u industrijskom mašini za meso, pa te ostatke bacali u Dunav koji se nalazi u blizini.

- Tog jutra sam prošla pešice pored te kuće u 5.10 sati jer sam išla na posao i nije bilo nikoga. Nakon nekoliko sati zove me komšija i javlja da je sve puno policije, ali da niko ne zna šta se događa. To me je baš uznemirilo. Kada sam se popodne vratila iz grada i došla do ulice specijalci mi nisu dali da prođem, iako sam rekla da živim tu. Tek nakon nekog vremena su me propustili, a onda je policija krenula sve da nas ispituje o toj kući. Pitali su nas da li smo viđali neke sumnjive aktivnosti, ali niko ništa nije ni video ni čuo, nismo imali pojma šta se unutra odvija - priča za Kurir jedna stanarka ulice koja se i posle pet godina živo seća policijske akcije.

Ona kaže da tog dana nije znala zašto se vrši pretres kuće i dodaje da je tek sutradan saznala sve detalje horora.

- Mi smo danima bili izbezumljeni. Nismo mogli da verujemo da su mladići tako mučeni u toj kući, a da niko od nas nije mogao da im pomogne. Ja sam svako jutro oko pet tuda prolazila, a posle sam čula da su oni baš u to vreme "bili aktivni", ali nikad ništa nisam čula, ni šum. Niko od nas iz ulice - ističe komšinica.

Viđali smo vlasnika

Drugi stanar ulice u Ritopeku kaže da je vlasnik kuće Vlade Draganić, kome se takođe sudi u Specijalnom sudu kao pripadniku klana, delovao "normalno, kao porodičan čovek", kao i da je svoju kuću ustupio ostalim članovima kriminalne grupe kako bi u njoj vršili zločine.

Foto: Privatna Arhiva

- To niko od nas nije očekivao od Vlada. Bio je kao i svaki drugi čovek iz ulice. On je tu kuću kupio od jednog taksiste i ništa na njoj nije menjao, imao ju je baš dugo godina, viđali smo ga, ali nikada nam nije bio sumnjiv - priča naš sagovornik.

Kuća strave nakon pet i po godina izgleda isto - roze fasada, opasana zidinama. Policajci danonoćno dežuraju ispred objekta, a na prvom spratu ima i jedna kamera koja snima predeo ispred kuće.

Foto: Ana Paunković