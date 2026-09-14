hapšenje
UHAPŠEN SERIJSKI LOPOV IZ RUME: Dve godine krao novčanike iz automobila, na meti mu bile i ženske tašne!
- Policija u Rumi uhapsila je A. Č. (42) zbog sumnje da je izvršio tešku krađu u produženom trajanju.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su A. Č. (42), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u produženom trajanju.
Kako se sumnja, on je od novembra 2024. godine do avgusta ove godine, u 16 navrata, ukrao novčanike iz nezaključanih automobila i ženskih torbi, u kojima se nalazio novac.
Na ovaj način je, kako se sumnja, građane oštetio za ukupno oko 519.000 dinara. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.
Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, A. Č. je određen pritvor do 30 dana.
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