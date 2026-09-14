MAJKA IZMASAKRIRANOG DEČAKA PORUČILA POSLE SUĐENJA: Tražimo odgovornost roditelja maloletnog ubice!
- Sanja i Mića Simić traže da sud utvrdi odgovornost roditelja maloletnog ubice i poručuju da se proces nepotrebno razvlači.
- Na ročištu su saslušani svedoci iz porodice i škole, dok advokat tvrdi da je današnji dan bio 'prazan hod'.
Sanja Simić, majka ubijenog dečaka Andreja Simića (13) u Niškoj Banji 5. oktobra 2023. godine, rekla je danas da se na suđenju u Vušem sudu u Nišu, gde se preispituje krivica roditelja maloletnog ubice, skreće sa suštine problema, i da se nada da odugovlačenja procesa više neće biti.
U toku današnjeg sudskog procesa u Višem sudu u Nišu svedočila je sestra okrivljene majke, odnosno tetka dečaka ubice, kao i jedna njihova rođaka i dvoje ljudi iz nastavnog kadra Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", koju su zajedno pohađali ubijeni dečak i ubica. Njih dvojica išli su u isti razred.
- Ovo je jedan postupak razvlačenja procesa. Današnjim izjavama svedoka se skreće sa suštine, a suština je odgovornost roditelja i to maksimalno koju zahtevamo za ovakav slučaj. Od suda očekujem profesionalnost - rekla je Sanja Simić, vidno iznurena posle pet sati provedenih u sudnici.
Otac pokojnog Andreja, Mića Simić rekao je da se nada da će do kraja ove godine doći do prvostepene presude roditeljima maloletnog zločinca , a koji se terete za zanemarivanje deteta i pre svega nereagovanje na jasne znake da im je dete nasilno.
- Ovo danas, ali i svedočenja prošlog puta su bila totalno gubljenje vremena. Ljudi koji su danas davali iskaz nisu pričali direktno o događaju nego su davali svoje lično mišljenje o nekim stvarima u porodici. Ne može neko ko je je dva ili tri puta u toku meseca bio sa optuženima, ne može adekvatno da sagleda situaciju i da svedoči - rekao je Mića Simić.
Njihov advokat Saša Knežević kaže da je današnji dan u sudu bio "prazan hod".
- Svedočenja su se danas svela na samohvalisanje "jedne divne porodice koje ima divno dete". Skoro sam došao u situaciju da ustanem i kažem: "Prekinimo suđenje, oslobodite ovo ljude, a detetu dajte jednu pohvalnicu". Eto, na to se svodi ovih pet, šest časova koliko smo sedeli u sudnici - naveo je Knežević ironično. On je rekao da bi uskoro trebalo da se završi neuropsihijatrijsko veštačnje okrivljenih roditelja.
Andrej Simić je tog kobnog 5. oktobra 2023. godine otišao kući kod ubice, pošto su bili drugari. Tu je trebalo da dođu i još dvojica drugara iz škole, ali nisu. Andrej je otišao oko devet ujutru, a masakr nad detetom je prijavljeno oko 11 sati. Obdukcijom je utvrđeno da je imao 37 uboda nožem.
Mića Simić, otac žrtve, kaže da je upozoravao i roditelje ubice i školu da maloletnik nosi ranac sa mačetama i noževima po Niškoj Banji i u školu, ali na to niko nije reagovao.