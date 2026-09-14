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Sanja Simić, majka ubijenog dečaka Andreja Simića (13) u Niškoj Banji 5. oktobra 2023. godine, rekla je danas da se na suđenju u Vušem sudu u Nišu, gde se preispituje krivica roditelja maloletnog ubice, skreće sa suštine problema, i da se nada da odugovlačenja procesa više neće biti.

Andrej Simić Foto: Kurir Televizija

U toku današnjeg sudskog procesa u Višem sudu u Nišu svedočila je sestra okrivljene majke, odnosno tetka dečaka ubice, kao i jedna njihova rođaka i dvoje ljudi iz nastavnog kadra Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", koju su zajedno pohađali ubijeni dečak i ubica. Njih dvojica išli su u isti razred.

- Ovo je jedan postupak razvlačenja procesa. Današnjim izjavama svedoka se skreće sa suštine, a suština je odgovornost roditelja i to maksimalno koju zahtevamo za ovakav slučaj. Od suda očekujem profesionalnost - rekla je Sanja Simić, vidno iznurena posle pet sati provedenih u sudnici.

Mića i Sanja Simić Foto: Kurir.rs/M.S.

Otac pokojnog Andreja, Mića Simić rekao je da se nada da će do kraja ove godine doći do prvostepene presude roditeljima maloletnog zločinca , a koji se terete za zanemarivanje deteta i pre svega nereagovanje na jasne znake da im je dete nasilno.

- Ovo danas, ali i svedočenja prošlog puta su bila totalno gubljenje vremena. Ljudi koji su danas davali iskaz nisu pričali direktno o događaju nego su davali svoje lično mišljenje o nekim stvarima u porodici. Ne može neko ko je je dva ili tri puta u toku meseca bio sa optuženima, ne može adekvatno da sagleda situaciju i da svedoči - rekao je Mića Simić.

Njihov advokat Saša Knežević kaže da je današnji dan u sudu bio "prazan hod".

- Svedočenja su se danas svela na samohvalisanje "jedne divne porodice koje ima divno dete". Skoro sam došao u situaciju da ustanem i kažem: "Prekinimo suđenje, oslobodite ovo ljude, a detetu dajte jednu pohvalnicu". Eto, na to se svodi ovih pet, šest časova koliko smo sedeli u sudnici - naveo je Knežević ironično. On je rekao da bi uskoro trebalo da se završi neuropsihijatrijsko veštačnje okrivljenih roditelja.

Advokat Saša Knežević Foto: Kurir/M.S.

Andrej Simić je tog kobnog 5. oktobra 2023. godine otišao kući kod ubice, pošto su bili drugari. Tu je trebalo da dođu i još dvojica drugara iz škole, ali nisu. Andrej je otišao oko devet ujutru, a masakr nad detetom je prijavljeno oko 11 sati. Obdukcijom je utvrđeno da je imao 37 uboda nožem.