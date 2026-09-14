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Aleksa I. (25), optužen za teško ubistvo Dušana V. u stanu u Zemunu, izneo je danas šokantnu odbranu u Višem sudu u Beogradu, tvrdeći da je zločinu prethodio seksualni napad i da je nakon popijene "cisterne alkohola" doživeo prekid filma pre nego što je nesrećnog čoveka zverski ubio i vezao kablovima.

Pred Višim sudom u Beogradu nastavljeno je suđenje Aleksi I. (25), optuženom da je 21. septembra prošle godine zverski ubio Dušana V. u njegovom stanu u Zemunu.

Okrivljeni je tokom iznošenja odbrane tvrdio da je uoči zločina popio enormne količine alkohola i da je bio žrtva seksualnog uznemiravanja.

Ilić je u sudnici do detalja opisao celodnevno opijanje po kafićima i benzinskim pumpama, gde se potukao i sa prijateljem, nakon čega ga je žrtva pozvala u stan da nastave sa pićem.

1/3 Vidi galeriju Kuća u kojoj se desilo ubistvo Foto: Kurir

"Oblio me hladan znoj, video sam polomljen tanjir..."

Prema rečima okrivljenog, pravi haos nastao je unutar četiri zida kada je Dušan navodno prešao granicu.

- Nasuo nam je žestoko piće, slušali smo muziku. Stavio mi je ruku na međunožje i rekao: "Skidaj se". Preplašio sam se, oblio me hladan znoj. Sklonio sam mu ruku i krenuo ka vratima, a iza sebe sam čuo razbijanje i video ga sa parčetom polomljenog tanjira. Tu su mi se noge odsekle, obuzelo me čudno stanje i pao mi je totalni mrak - tvrdio je Ilić pred sudom.

On je naveo da se osvestio tek na krevetu, zatekavši krv na sve strane, zarozan tepih i žrtvu koja je ležala na podu.

Udarao ga letvom, gazio patikom...

Ipak, navodi iz optužnice oslikavaju nezapamćeno svirep zločin. Prema optužnici, Aleksa I. je Dušana V. ubio tako što ga je najmanje 15 puta udario drvenom letvom, pet puta keramičkom činijom, najmanje 10 puta šutirao i gazio patikom, te tri puta udarao pesnicama.

Kada je nesrećni čovek podlegao povredama, ubica mu je ruke iza leđa vezao kablovima i punjačem za telefon, a telo delimično prekrio tepihom. Nakon krvavog pira, optuženi je otišao kući da se okupa, a krvavu odeću bacio je sa Pupinovog mosta u reku, kako je potvrdio u sudu, "da mu pas ne bi njušio krv po kući", nakon čega se predao policiji.

00:12 Ubistvo u Zemunu Izvor: Kurir

Kako je Kurir ranije pisao, mladić je najpre telefonom pozvao sestru i rekao joj: "Ja sam ubio nekoga."

- Sestra je bila u šoku i odmah je pozvala policiju, prenela šta joj je brat rekao, dok je on u međuvremenu sam otišao u policijsku stanicu i predao se. Policija je u kući zatekla telo muškarca koje je bilo vezano i umotano u tepih, sa brojnim vidljivim povredama - rekao je tada izvor Kurira.

Isti sagovornik naveo je da se sumnja da je osumnjičeni planirao da ukloni telo.

- Sudeći po tome što je telo bilo vezano i umotano, postoji mogućnost da je nameravao da ga se otarasi i tako prikrije zločin. Međutim, izgleda da mu je proradila griža savesti, pa je odlučio da pozove sestru, prizna šta je uradio, a zatim se i preda policiji - rekao je izvor.

Meštani o svirepom zločinu

Meštani ulice u Zemunu gde se dogodio zločin, ispričali su da ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Koliko znamo, u toj kući poslednjih godinu dana živelo je šest muškaraca. Četvorica su bili mlađi, uglavnom studenti koji su i radili, dok su dvojica bili stariji. Neki su bili u rodbinskim vezama, ali nismo sigurni ko je kome šta - ispričale su komšije za Kurir.

Kako kažu, kobnog dana nisu čuli nikakvu svađu.

- Nismo čuli buku niti galamu. Tek kada su stigli policija i Hitna pomoć shvatili smo da se nešto ozbiljno dogodilo. Mislili smo da je nekome pozlilo, a onda smo saznali da je čovek ubijen. Čuli smo da je prethodno došlo do sukoba - rekla je jedna komšinica.

Stanari tog dela Zemuna navode da se u kući godinama smenjuju podstanari.