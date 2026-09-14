Sudar
UŽAS U PANČEVU, AUTOMOBIL SE PREVRNUO NA KROV! Jeziva saobraćajka u komšiluku: Povređena devojka hitno prevezena u bolnicu! (FOTO)
- U Pančevu se danas prevrnuo automobil u saobraćajnoj nesreći.
- Jedna devojka je povređena i prevezena u pančevačku bolnicu, a težina povreda još nije poznata.
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Danas je u Pančevu došlo do saobraćajne nesreće u kojoj se prevrnuo automobil.
Kako Kurir saznaje, jedna devojka je u ovom incidentu zadobila povrede, ali stepen povreda trenutno nije poznat.
Ona je prevezena u pančevačku bolnicu.
Okolnosti sudara trenutno nisu poznati, dok će se više informacija znati nakon uviđaja.
Kurir.rs
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