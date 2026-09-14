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Danas je u Pančevu došlo do saobraćajne nesreće u kojoj se prevrnuo automobil. 

Kako Kurir saznaje, jedna devojka je u ovom incidentu zadobila povrede, ali stepen povreda trenutno nije poznat. 

Ona je prevezena u pančevačku bolnicu. 

Okolnosti sudara trenutno nisu poznati, dok će se više informacija znati nakon uviđaja. 

Kurir.rs

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