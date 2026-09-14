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U Vranju se večeras dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređena jedna osoba.

Kako se saznaje, povređena je žena koju je nezgoda zatekla na pešačkom prelazu.

Njeno stanje još uvek nije poznato, kao ni kako je došlo do nesreće.

Na mestu nesreće se nalazi vozilo Hitne pomoći.

Kurir.rs/Novine Vranjske

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