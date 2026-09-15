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Stefan Ristić (35) iz Niša osuđen je prvostepenom presudom na četiri godine zatvora jer je 31. oktobra 2024. godine nožem pokušao da ubije Nišliju Ivana I. (42) u kafiću na Trgu kralja Milana u Nišu. Ovakvu nepravosnažnu presudu doneo je Viši sud u Nišu.

- Nepravnosnažnom presudom Višeg suda u Nišu okrivljeni S.R. je oglašen krivim da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, koju će izdržati po pravnosnažnosti presude i u koju kaznu će mu se uračunati vreme koje je proveo u pritvoru – navela je portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić.

Presuda je doneta u julu, a 31. avgusta je ekspedovana strankama. Ristić će pravosnažnost presude čekati na slobodi jer mu je rešenjem suda ukinut pritvor još početkom godine.

Optužnicom VJT u Nišu Stefan Ristić se teretio da je počinio pokušaj ubistva tako što je toga dana oko 10 časova, nakon što se vraćao iz toaleta kafića u centru Niša, prišao Ivanu sa leđa, jednom rukom ga uhvatio oko vrata „španskom kragnom“, a onda ga drugom rukom u kojoj je bio nož dužine 15 centimetara, ubo u desnu stranu vrata.

Viši sud u Nišu Foto: Viši sud u Nišu

Ristić je u odbrani pred sudom naveo da mu je Ivan danima navodno pretio, vređao ga i omalovažavao, da je tražio od njega 350.000 dinara kao i da izvodi radove bez naknade. Oštećeni je, pak, pred sudom demantovao da je pretio Ristiću kao i da je potraživao bilo kakav novac od njega, rekavši da se nije nadao napadu. Prema navodima optužnice, Ivan I. je zadobio ubodnu ranu na vratu veličine sedam milimetara i više posekotina na temenu zbog udarca čašom, a povrede su zbirno kvalifikovane kao laka povreda.

Ristić se pred sudom branio da nije imao nameru da ubije Nišliju i da je mogao to da učini da je želeo, već da je samo želeo da ga zastraši te da se oštećeni navodno povredio kada je ustajao.

Kafić u kojem se dogodio napad Foto: Marko Smiljković

- On me nije napao fizički u kafiću, ali me je sat i po psihički maltretirao. Zato sam odlučio da ga zastrašim nožem. Smatrao sam da nema svrhe da mu pokažem nož u toku razgovora jer to ne bi imalo efekta. Nisam pružao otpor kada me je držao za ruke, a do uboda je došlo kada je ustajao. Nisam znao da je uboden. Kada je ustao ispružio je ruku prema meni i rekao: “Šta ti je”. Tada sam ga udario čašom. On je izašao iz kafića, a ja sam pozvao policiju i sačekao ih – ispričao je Ristić ranije pred sudom.

Ivan I. je na suđenju ispričao da mu Ristić, sa kojim je planirao da radi, nije dugovao nikakav novac već da je mimo njega ranije izveo određene radove za naručioca posla kod aerodroma pa mu je on omogućio da mu naručilac posla isplati 350.000 dinara preko njegove firme, jer je Ristić svoju ugasio u međuvremenu.