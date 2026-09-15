CRNOGORAC U SRBIJU UNEO 20 KILA DROGE: Pakete krio ispod sedišta, uhapšen nakon dve i po godine bekstva!
- Policija u Pljevljima uhapsila je E.S. (39) zbog sumnje da je u februaru 2024. prevezao oko 20 kilograma marihuane iz Crne Gore u Srbiju.
- Droga je, prema navodima policije, bila sakrivena u vozilu i namenjena daljoj prodaji, a pronašli su je srpski organi tokom pretresa.
Policija u Pljevljima locirala je i uhapsila E.S. (39) iz tog grada zbog sumnje da je u februaru 2024. godine prevezao oko 20 kilograma marihuane iz Crne Gore u Srbiju, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Prema saopštenju crnogorske policije, krivični postupak će biti sproveden u Crnoj Gori.
- Službenici Odeljenja bezbednosti Pljevalja, postupajući po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, locirali su i lišili slobode E.S. (39) iz Pljevalja, crnogorskog državljanina. Lišavanje slobode E.S. je sprovedeno po zahtevu nadležnih organa Republike Srbije za preuzimanje krivičnog gonjenja od strane nadležnih organa Crne Gore, nakon čega će se krivični postupak za krivično delo za koje je E.S. osumnjičen, a koje je počinjeno u Srbiji, sprovesti pred nadležnim pravosudnim organima u Crnoj Gori - navodi se u saopštenju.
Uprava crnogorske policije dodaje da se sumnja da je E.S. počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, posedovanje i stavljanje u promet opojnih droga na teritoriji Srbije na način što je 19.02.2024. godine iz Crne Gore na teritoriju Srbije, radi dalje prodaje, ilegalno prevezao oko 20 kilograma opojne droge marihuana, raspoređene u više vakuumski upakovanih pakovanja i sakrivene u posebno predviđenom prostoru u zadnjem delu, odnosno ispod sedišta vozila kojim je upravljao.
Navedena droga je, kako se navodi, pronađena i oduzeta prilikom pretresa vozila koji su izvršili nadležni organi Republike Srbije.
- Nakon lišenja slobode u Pljevljima, lice je sprovedeno Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju radi daljeg postupanja - navodi se u saopštenju.
(Vijesti)