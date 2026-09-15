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Desetogodišnjak osumnjičen da je po naređenju svog oca Slavka O. (44), 9. septembra pucao u Milana R. (25), u porti crkve u Draževcu kod Obrenovca, nalazi se u odgovarajućem smeštaju radi određenih procena i dijagnostike, potvrđeno je u Centru za socijalni rad u Ubu.

U ovoj ustanovi nisu mogli zbog specifičnosti slučaja, jer je u pitanju dete, maloletnik, da preciziraju o kom smeštaju se radi, ali ističu da su njihovi stručnjaci od početka uključeni u postupak vezan za desetogodišnjaka.

Milan R. i Slavko O. Foto: SURKED/Shutterstock, Privatna arhiva, Kurir

S obzirom da mališan nije krivično odgovoran, brigu o njemu preuzeo je Centar za socijalni rad u Ubu, hitno je izmešten iz porodice i oduzet od roditelja.

- Planiramo dalje postupanje u ovom slučaju u skladu sa ovlašćenjima. Porodica dečaka ranije nije bila u našoj evidenciji. Ceo postupak je u toku i preduzimamo sve mere predviđene zakonom, u najboljem interesu dečaka – kažu u Centru za socijalni rad u Ubu.

Ranjeni Milan R. Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Slavko O. uhapšen je nakon zločina zbog podstrekavanja sina na ubistvo, a tereti se za krivično delo ubistvo u pokušaju u podstrekavanju, dok je njegov maloletni sin odveden u psihijatrijsku ustanovu na veštačenje i preglede.

Ranjeni Milan R. izjavio je za medije da je do sukoba sa Slavkom došlo zbog poslova sa drvima, kao i zbog Slavkovih optužbi da je Milan tukao njegovog prijatelja, da bi sve eskaliralo susretom koji se završio potezanjem oružja.

Mesto zločina Foto: Kurir

- Našli smo se u dvorištu crkve, pozdravili se, sve normalno. I samo mi je ovo rekao: "Milane, što ste tukli čoveka?". Odgurnuo me je rukama dva puta i rekao: "Sine, pucaj". I mali je opalio metak, a ja sam pogledao u njega kada je to Slavko rekao i podigao sam brzinski ruku u vis, jer sam video kad je iz pištolja zasijalo. Da nisam podigao ruku, mene bi metak pogodio u glavu ili vrat, pa bih ostao tamo da ležim. Pogodio me u desnu ruku, a metak je udario u prvo rebro, bliže ramenima. Mislim da je Slavko dao repetiran pištolj sinu u kolima. Da nije bio repetiran, mogao bih da pobegnem. Dečak je izgleda držao pištolj zadenut za pojas, jer se jednom rukom pozdravio sa mnom. S obzirom da je znao da gađa, verovatno ga je i ranije obučavao da rukuje pištoljem - prisetio se Milan Informer.