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Nesvakidašnja krađa dogodila se u jednom kafiću na Bulevaru kralja Petra u Novom Sadu, a snimak sa nadzorne kamere privukao je veliku pažnju zbog nesvakidašnjeg pokušaja lopova da sakrije svoj identitet.

U snimku objavljenom na Instagram stranici 192_rs vidi se da je muškarac ušao u lokal sa namerom da ukrade novac, ali je posebnu pažnju privukao je način na koji je pokušao da ostane neprepoznat – lice je skrivao iza jastuka za sedenje.

Dok se kretao po lokalu i tražio novac, jastuk mu je služio kao improvizovana maska za skrivanje lica. Osim "maske", nije imao ni rukavice, pa je svuda ostavio svoje otiske, da bi na kraju išetao iz kafića.

U brojnim komentarima korisnici Instagrama ismevali su ovog muškarca, a jedan od njih je napisao: "On se brinuo da ga ne snime iz satelita".