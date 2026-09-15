Slušaj vest

Nesvakidašnja krađa dogodila se u jednom kafiću na Bulevaru kralja Petra u Novom Sadu, a snimak sa nadzorne kamere privukao je veliku pažnju zbog nesvakidašnjeg pokušaja lopova da sakrije svoj identitet.

U snimku objavljenom na Instagram stranici 192_rs vidi se da je muškarac ušao u lokal sa namerom da ukrade novac, ali je posebnu pažnju privukao je način na koji je pokušao da ostane neprepoznat – lice je skrivao iza jastuka za sedenje.

Dok se kretao po lokalu i tražio novac, jastuk mu je služio kao improvizovana maska za skrivanje lica. Osim "maske", nije imao ni rukavice, pa je svuda ostavio svoje otiske, da bi na kraju išetao iz kafića.

U brojnim komentarima korisnici Instagrama ismevali su ovog muškarca, a jedan od njih je napisao: "On se brinuo da ga ne snime iz satelita".

Uz objavljen video na gore pomenutom Instagram profilu, građani su zamoljeni da ukoliko prepoznaju osobu sa snimka informacije dostave policiji na broj 192.

Ne propustiteDruštvoLopovi imaju novu, bizarnu taktiku za pokušaj krađe: Novosađanka shvatila šta joj se desilo tek kada je pogledala snimak kamera
Građani šetaju ulicom
Hronika"PAŽNJA, SNIMA SE!" Muškarac uhvaćen kako se šunja dvorištem u Novom Sadu, a potom upada u kuće: "Krade novac i vrednosti!" - isplivao i SNIMAK!
Screenshot 2025-07-29 163734.jpg
HronikaUKRAO PAZAR IZ RADNJE U NOVOM SADU! Kamera sve snimila: Kad je video da nema nikog, uzeo pare i pobegao (VIDEO)
Screenshot 2025-05-24 215342.jpg
SrbijaMLADIĆ ULAZI U ZGRADE I PROVERAVA STANOVE NA LIMANU: Oprez građanima Novog Sada, u jedan provalio
shutterstock-149082788.jpg