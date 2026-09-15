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U autobusu međugradskog prevoza koji saobraća na liniji Smederevo-Velika Plana sinoć je došlo do incidenta u kojem je jedan osamnaestogodišnjak teško povređen.

- Autobus je bio u blizini druge kapije smederevske železare kada je došlo do incidenta, to je bilo oko 18 sati i 30 minuta. Dvojica tinejdžera su se sporečkala, i tom prilikom je sedamnaestogodišnjak zadao nekoliko uboda nožem godinu dana starijem vršnjaku,nakon čega je pobegao. Brzom intervencijom policije pronađen je nekoliko kilometara od te lokacije i priveden, nakon čega mu je određen pritvor – saznaje se od izvora bliskog istrazi.

Kako se dalje navodi, osamnaestogodišnji mladić ima teške povrede ruke i uboden je u vrat, ali, prema prvim informacijama, nije životno ugrožen. Osumnjičeni stariji maloletnik je iz okoline Velike Plane, a povređeni mladić iz okoline Smedereva.

Više informacija očekuje se nakon istrage koju vodi Više javno tužilaštvo u Smederevu, koje je, zbog uzrasta napadača, nadležno za ovaj slučaj.