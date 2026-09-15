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Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv pripadnika škaljarskog klana Stefana Đukića Mandića, Stefana Jankovića, Lazara Klakora, Vuka Lakićevića, Predraga Đuričkovića, Mališe Bubanje, Stefana Mićića i Tripa Ivovića zbog šest likvidacija među kojima je i ubistvo Ilije Krstića iz Leskovica.

"Škaljarci" se, kako se navodi, sumnjiče da su od 2017. do 2019. zajedno sa trojicom pokojnih pripadnika te kriminalne grupe, Zijadom Nurkovićem, Edmondom Mustafom i Damirom Hodžićem, po nalogu Alana Kožara i Mileta Radulovića Kapetana ubilli Krstića, Slobodana Šaranovića, Marka Sjekloću, Željka Bulatoavića, Sinišu Vlahovića i Davora Prelevića.

1/11 Vidi galeriju Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

- Sumnja se da je kriminalna grupa Šaranovića ubila 2017. u Budvi iz koristoljublja i bezobzirne osvete, zatim Vlahovića i Prelevića iz koristoljublja, da bi im oteli 400 kilograma kokaina koji su čuvali za "kavčane" u junu 2018. u Španiji. Motiv ubisva Krstića 2019. u Budvi, kao i Bulatovića i Sjekloće 2019. u Baru, bio je bezobzirna osveta - navodi se u optužnici.

Kako je Kurir pisao, sumnja se da je ubijeni Ilija Krstić iz Leskovca bio pripadnik kavačkog klana, koji je u ratu sa škaljarskim klanom od 2014. godine,

- Sumnja se da je Krstić namamljen, mučen, likvidiran i potom zazidan u kotorsku tvrđavu! Telo je pronađeno tek šest godina nakon zločina - otkrio je izvor iz istrage i dodao da je Leskovčanin namamljen u Budvu pričom o tome da treba da likvidira Marka Ljubišu Kana, koji važi za jednog od visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana.

- Međutim, po dolasku u Budvu, Leskovčanin je upao u zamku "škaljaraca" - kaže izvor.

Ubijeni Ilija Krstić Foto: Privatna arhiva

Kako se navodi u dokumentima crnogorskih istražitelja, sumnja se da je Leskovčanin ubijen u proleće 2019. godine na teritoriji Budve, a da je njegovo telo sakriveno na teritoriji Kotora.

- Osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Lazar Klakor, Stefan Janković i Tripo Ivović su neutvrđenog dana krajem maja i početkom juna 2019. na teritoriji Budve svesno doprineli izvršenju ubistva Ilije Krstića iz Leskovca. Koristeći poznanstvo sa njim, osumnjičeni Lakićević je stupio u kontakt sa Krstićem i obmanom ga namimaio da dođe u iznajmljeni stan u Budvi gde bi, navodno, boravio u cilju priprema lišenja života Marka Ljubiše Kana - navodi se u istrazi.

Kako se dalje dodaje, po dolasku u stan osumnjičeni su oteli Krstića kada su od njega silom iznuđivali informacije o delovanju kavačkog klana, čiji je Krstić bio pripadnik.

- Zatim su ga odveli u Kotor, gde je ubijen. U tvrđavi Grabovac u Kotoru pokušali su da zapale njegov leš, a potom su ga sakrili u rezervoaru za vodu tvrđave i izbetinorili ulaz u njega - navode izvori.

Posmrtni ostaci likvidiranog Ilije Krstića, kako navode, pronađeni su 19. maja prošle godine.

Podsetimo, zločini "škaljaraca" otkriveni su na osnovu Skaj komunikacija i razgovora koje su pripadnici tog klana vodili u vreme izvršenje ovog, ali i ostalih krivičnih dela. Takođe, pre nego što je likvidiran 2024. godine u Baru, Edmond Mustafa, pripadnik škaljarskog klana, je u tužilaštvu do detalja ispričao sve što zna o tim ubistvima.

Foto: Kurir

Istražitelji sumnjaju da su ubistva Bulatovića i Sjekloće počinjena nakon otmice Leskovčanina, koji im je posle jezivog mučenja i torture priznao da ta dvojica njegovih saradnika iz kavačkog klana spremaju likvidacije "škaljaraca".

Inače, uhapšeni Đuričković, Bubonja i Klakor označeni su egzekutorima i navodno su bili pripadnici barske ćelije škaljarskog klana koju je predvodio Alan Kožar. Kožar je, podsetimo, likvidiran 2020. godine na Krfu i zbog njegovog ubistva sudi se Veljku Belivuku, Darku Šariću i pripadnicima kavačkog klana.