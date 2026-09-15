SAZNAJEMO! POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV ALEKSANDRA PAPIĆA ZBOG PRANJA 72 MILIONA: Prodavao luksuzne automobile, sada mu preti do 10 godina zatvora!
- Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Aleksandra Papića za pranje više od 72 miliona dinara, a za to delo preti mu kazna od 1 do 10 godina zatvora.
- Tužilaštvo tvrdi da je tokom 2022. i 2023. prenosio novac za koji je znao da potiče iz kriminalne delatnosti, kako bi prikrio njegovo poreklo.
Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Aleksandra Papića zbog pranja novca u iznosu od preko 72 miliona dinara koju je podiglo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saznaje Kurir.
Optužnicom se Papiću na teret stavlja produženo krivično delo pranje novca za koje je zaprećena kazna zatvora od 1 do 10 godina.
- Papić je optužen da je u toku 2022. i 2023. godine izvršio prenos ukupno 72.049.250,00 dinara, iako je znao da ovaj novac potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da se prikrije i lažno prikaže njegovo nezakonito poreklo - otkriva izvor Kurira.
Papić se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, sumnjiči da je od direktora firme "Sirb kar" doo iz Aranđelovca okrivljenog S.B, koji je više putničkih vozila stekao kriminalnom delatnošu, a što proizilazi iz pravosnažne presude Višeg suda u Beogradu, preuzeo 9 luksuznih automobila koje je zatim lično i preko posrednika, prodao trećim licima.
U pitanju su vozila: Bentli Continental, Mercedes Benz A, Porsche Cayenne, Audi Q7, dva vozila BMW X5, Mercedes Benz GLE 400 D, Mercedes Benz GLE COUPE 300 D i BMW X 6 X Drive.
Optuženi biznismen javnosti je postao poznat pošto je saslušavan kao svedok u postupku protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića za pranje novca. On je svedočio u Specijalnom sudu, između ostalog i o skupocenom "roleksu", za koji je Miljković tvrdio da ga je na poklon dobio od Papića, što je ovaj biznismen negirao, tvrdeći da ga je kupio na poklon drugom prijatelju, ali da je Miljković insistirao da ga proda njegovom rođaku.