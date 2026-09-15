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Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Aleksandra Papića zbog pranja novca u iznosu od preko 72 miliona dinara koju je podiglo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saznaje Kurir.

Optužnicom se Papiću na teret stavlja produženo krivično delo pranje novca za koje je zaprećena kazna zatvora od 1 do 10 godina.

- Papić je optužen da je u toku 2022. i 2023. godine izvršio prenos ukupno 72.049.250,00 dinara, iako je znao da ovaj novac potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da se prikrije i lažno prikaže njegovo nezakonito poreklo - otkriva izvor Kurira.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Papić Foto: Nemanja Nikolić

Papić se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, sumnjiči da je od direktora firme "Sirb kar" doo iz Aranđelovca okrivljenog S.B, koji je više putničkih vozila stekao kriminalnom delatnošu, a što proizilazi iz pravosnažne presude Višeg suda u Beogradu, preuzeo 9 luksuznih automobila koje je zatim lično i preko posrednika, prodao trećim licima.

U pitanju su vozila: Bentli Continental, Mercedes Benz A, Porsche Cayenne, Audi Q7, dva vozila BMW X5, Mercedes Benz GLE 400 D, Mercedes Benz GLE COUPE 300 D i BMW X 6 X Drive.