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Telo nepoznate osobe pronađeno je danas u opštini Pećinci, u naselju Karlovčić, u prepodnevnim satima.

Prema prvim informacijama, telo je pronađeno u rupi iskopanoj u sklopu radova na postavljanju kanalizacione mreže.

Policija je trenutno na licu mesta i obavlja uviđaj, nakon čega će biti poznato više informacija, a fotografija sa lica mesta objavljena je na Instagram stranici 192.