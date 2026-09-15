uviđaj u toku
PRONAĐENO TELO U RUPI ZA KANALIZACIJU: Stravičan prizor u Pećincima, policija vrši uviđaj (foto)
- Telo nepoznate osobe pronađeno je danas u Karlovčiću, u opštini Pećinci, u prepodnevnim satima.
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Telo nepoznate osobe pronađeno je danas u opštini Pećinci, u naselju Karlovčić, u prepodnevnim satima.
Prema prvim informacijama, telo je pronađeno u rupi iskopanoj u sklopu radova na postavljanju kanalizacione mreže.
Policija je trenutno na licu mesta i obavlja uviđaj, nakon čega će biti poznato više informacija, a fotografija sa lica mesta objavljena je na Instagram stranici 192.
Obdukcijom će biti utvrđeno da li je u pitanju nasilna ili prirodna smrt.
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