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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

On se sumnjiči da je juče, oko 18.30 časova, u autobusu na liniji Smederevo – Velika Plana, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, nožem zadao tri ubodne rane osamnaestogodišnjem mladiću u predelu vrata i ruke.

- Pošto je vozač zaustavio autobus i pozvao Hitnu pomoć, osumnjičeni je pobegao i bacio nož pored puta. Brzom intervencijom policijskih službenika, osumnjičeni je pronađen i uhapšen, a pretragom terena nađen je i nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo - saopšteno je iz PU Smederevo.

Osamnaestogodišnjaku su konstatovane teške telesne povrede i on je, nakon ukazivanja pomoći u Zdravstvenom centru u Smederevu, prevezen na Institut za ortopediju „Banjica“ u Beogradu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičeni je sproveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu, koji mu je odredio pritvor.

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