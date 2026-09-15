MALOLETNIK IZ SMEDEREVA TERETI SE ZA POKUŠAJ UBISTVA: Ranio tinejdžera u autobusu, tri puta mu zario nož u vrat i tuku!
- Sedamnaestogodišnjak iz Smedereva uhapšen je zbog sumnje da je u autobusu na liniji Smederevo–Velika Plana nožem ranio 18-godišnjaka.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.
On se sumnjiči da je juče, oko 18.30 časova, u autobusu na liniji Smederevo – Velika Plana, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, nožem zadao tri ubodne rane osamnaestogodišnjem mladiću u predelu vrata i ruke.
- Pošto je vozač zaustavio autobus i pozvao Hitnu pomoć, osumnjičeni je pobegao i bacio nož pored puta. Brzom intervencijom policijskih službenika, osumnjičeni je pronađen i uhapšen, a pretragom terena nađen je i nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo - saopšteno je iz PU Smederevo.
Osamnaestogodišnjaku su konstatovane teške telesne povrede i on je, nakon ukazivanja pomoći u Zdravstvenom centru u Smederevu, prevezen na Institut za ortopediju „Banjica“ u Beogradu.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičeni je sproveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu, koji mu je odredio pritvor.