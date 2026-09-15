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U Kazneno-popravnom zavodu u Nišu po prvi put je danas organizovana izložba za osuđena lica povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznika kojim se obeležava Proboj solunskog fronta u Prvom svetskom ratu 1918. godine.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da je od velikog značaja da se svaki 15. septembar slavi kao dan velike pobede srpskog naroda u jednom od najrazornijih ratova u istoriji čovečanstva.

1/4 Vidi galeriju Izložba u KPZ Niš Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

- Želja nam je da se osuđenicima približe istorijske činjenice u saradnji sa relevantnim organizacijama i državnim organima, kao što je to sada slučaj sa Istorijskim arhivom Niša, bez koga ovu izložbu ne bi bilo moguće organizovati - naglasio je Jandrić.

Direktor Uprave je naveo i da će osuđenim licima biti dostupna vredna istorijska građa, koja je inače dostupna svim građanima Niša.

S tim u vezi, Jandrić je podsetio da je KPZ u Nišu, povodom Dana državnosti Republike Srbije, 15. februara, organizovao istorijsku izložbu tokom koje je organizovano predavanje relevantnih stručnjaka o svemu što je osuđena lica zanimalo u vezi sa Prvim srpskim ustankom i usvajanjem Sretenjskog ustava.

Mile Jandrić Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

- Svaka ustavotvorna lekcija iz naše istorije je važna jer je svaka našla svoje mesto u demokratskim temeljima naše države - naglasio je direktor Jandrić.

Izložba će trajati 10 dana u KPZ Niš, jednom od najvećih zavoda u zemlji, i biće dostupna svim zainteresovanim osuđenicima.