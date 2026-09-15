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U selu Opaljenik kod Ivanjice pronađeno je telo muškarca M. P. (41), potvrđeno je Kuriru. Ubijeni muškarac je živeo sam.

Prema prvim informacijama, na telu su uočene povrede nastale od dva metka ispaljena u predelu glave. 

Policija trenutno vrši uviđaj u selu Opaljenik i utvrđuju se sve okolnosti.

- Više detalja znaće se nakon obavljenog uviđaja - rečeno nam je. 

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