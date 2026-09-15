Hronika
MUŠKARAC UBIJEN SA 2 METKA U GLAVU: Užasan zločin u selu kod Ivanjice!
- U selu Opaljenik kod Ivanjice pronađeno je telo M. P. (41), sa povredama od dva metka u predelu glave.
- Muškarac je, prema nezvaničnim informacijama, živeo sam.
- Policija je na licu mesta, a u toku je uviđaj i istraga.
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U selu Opaljenik kod Ivanjice pronađeno je telo muškarca M. P. (41), potvrđeno je Kuriru. Ubijeni muškarac je živeo sam.
Prema prvim informacijama, na telu su uočene povrede nastale od dva metka ispaljena u predelu glave.
Policija trenutno vrši uviđaj u selu Opaljenik i utvrđuju se sve okolnosti.
- Više detalja znaće se nakon obavljenog uviđaja - rečeno nam je.
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