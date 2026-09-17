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Ključni dokaz crnogorskog tužilaštva koje je danas podiglo optužnicu protiv pripadnika škaljarskog klana zbog sumnje da su po nalogu pokojnih Mileta Radulovića Kapetana i Alana Kožara od 2017. do 2019. izvršili najmanje šest ubistava, odnosno likividirali Iliju Krstića iz Leskovca, Slobodana Šaranovića, Željka Bulatovića, Marka Sjekloću, Sinišu Vlahovića i Davora Prelevića, bila je Skaj komunikacija okrivljenih.

Optužnicom su, podsetimo, obuhvaćeni Vuk Lakićević, njegov brat Stefan Đukić Mandić, zatim Stefan Janković, Lazar Klakor, Predrag Đurićković, Mališa Bubanja i Tripo Ivović. Pripadnici istog kana Edmond Mustafa, Damir Hodžić i Zijad Nurković, su u međuvremenu, kao i vođe klana, ubijeni.

Optuženi škaljarci Foto: Kurir

Ilija Krstić iz Leskovca, čije je ubistvo obuhvaćeno optužnicom, podsetimo, likvidiran je u junu 2019. a kao motiv crnogorski istražitelji navode to da su škaljarci saznali da je angažovan za ubistvo njihovog saradnika Marka Ljubiše Kana.

Vuk Lakićević, prema naredbi o sprovođenju istrage crnogorskog tužilaštva, poznavao je Krstića i to iskoristio da ga namami da dođe u njegov iznajmljeni stan u Budvi.

- Namamio ga je da dođe uz izgovor da u tom stanu može da boravi kako bi pripremao ubistvo Kana. Po dolasku u stan, međutim, oteo ga je zajedno sa okrivljenima Stefanom Đukićem Mandićem, koji mu je polubrat, i Stefanom Jankovićem. Zajedno su ga mučili i iznuđivali informacije od njega o delovanju kavačkog klana, a zatim ga odveli na teritoriju Kotora, gde su ga zajedno sa Lazarom Klakorom i Tripom Ivovićem ubili tako što su mu ispalili hitac u glavu - navodi se u istrazi crnogorskog tužilaštva.

Telo ubijenog su potom, kako se navodi, pokušali da unište tako što su ga zapalili, a potom ostatke sakrili u rezervoaru za vodu i zazidali ih u kotorsku tvrđavu, gde su i pronađeni posle šest godina.

U porukama koje je slao preko Skaja, prema dokumentima crnogorskog tužilaštva Đukić Mandić hvalio je Lakićevića zbog toga što je "namestio Leskovca", a potom im je kako navodi u presretnutoj komunikaciji, Leskovčanin tokom mučenja prizano da u ubistvu Kana treba da učestvuju i Željko Bulatović i Marko Sjekloća. I Bulatović i Sjekloća su, kako se sumnja, ubijeni u junu 2019. na planini Sutorman kod Bara, a njihovi ostaci do danas nisu pronađeni.

Ubijeni Ilija Krstić Foto: Privatna arhiva

- Onog u Budvu i ona dvojica na Sutoman, sve ih Vuk iskopao. Njemu se hvalili da rade Kana. Svaka mu čast, vidiš ti to. A znam za Sutorman čeka sam ka na igle to bio, na narkomana u Budvu ih je Vuk navukao. Pošao mu na štek stan da ga povede na piće. A nije ih Vuk odradio, Vuku dugovali pare i Vuk ih stisnuo i oni vele idemo za Budvu da odremo Kana i vraćamo dug. Tako smo saznali za njih. Srećno je ispalo, biće da ste taman i spasili onu avetinju - piše navodno u porukama u decembru 2020. aludirajući na to da su ovim ubistvima spasili život Kanu.

Ova kriminalna grupa, sumnjiči se i za ubistvo dvojice kavčana u stanu na Majorci, kao i ubistvo Slobodana Šaranovića u Budvi.

U dokumentima crnogorskog tužilaštva, citirana je i Skaj komunikacija po kojoj je škaljarac Stefan Đukić Mandić imao je jeziv plan da likvidira decu "kavčana" ukoliko mu krenu na porodicu.

- Je..e mi se za "kavače" što će me juriti i ja ću njih ako izađem. Javno bi im svu decu odrao. Opasao se kalašem i okvirom i rokaj! - piše u jednoj od presretnutih poruka, za koju tužilaštvo tvrdi da je poslao Stefan Đukić Mandić 28. januara 2021.

Inače, ovaj ubica škaljarskog klana od 2020. nalazi se u pritvoru u Kijevu, zbog sumnje da je u maju te godine u Ukrajini pokušao da ubije vođu kavačkog klana Radoja Zvicera. Kako se sumnja, on je Zvicera sačekao u luksuznom kompleksu u kom je boravio sa porodicom i teško ga ranio. Napad na Zvicera snimile su sigurnosne kamere, a na snimku se vidi kako je supruga vođe kavačkog klana Tamara Zvicer potegla pištolj, pojurila napadače i muža spasila sigurne smrti.

Tamara i Radoje Zvicer Foto: detective-info.com.ua

U porukama koje Đukić Mandić šalje iz zatvora u Kijevu, on priznaje sagovorniku da je za samo sedam meseci izvršio šest ubistava.

- A brate u 6 komada me ima za 7 meseci, priča priče ludak brate, to se snimi teren postavi se i čim se pojavi diže se no ti njegovi su za ništa. Ja sam srcem išao ovo sad od omladine neće niko da mrdne svi oće na poruke, a kad treba da se krene nigde niko - navodno je pisao Stefan Đukić Mandić.

U istrazi koju je pokrenulo crnogorsko tužilaštvo 21. aprila, on se sumnjiči za likvidacije Ilije Krstića iz Leskovca u junu 2019. kao i likvidacije Željka Bulatovića i Marka Sjekloće istog meseca.

Ista kriminalna grupa sumnjiči se i za ubistva Siniše Vlahovića i Dalibora Pavlovića na Majorci u Španiji. Iz stana ovih kavčana je, prema navodima tužilaštva ukradeno više od 400 kiograma kokaina. U Skaj komunikaciji sa osumnjičenim Stefanom Mićićem, Đukić Mandić se žali da ga mediji i policija povezuju sa tim ubistvima a da on nema nikakve veze.

ĐukićMandić: Znam ja iz priča Kikija da me tovare. Razmišljam ona dva što su lupala na vrata od žene da nisu nisu dušmamni da ne krenu na porodicu, šta misliš? Da misle da sam ja to napravio i da krenu na porodicu? Tu je zalivađen ja mislim jedan baš blizak njima, bitan momak odran ja mislim. Je.e se meni, nego da znam za porodicu.

Mićić: Ma ako nije neki bitan neće na dete da kreću. Brate, ja mislim da tebe niko nije do sad pominjao u vezi Španije, bar da sam ja čuo. Tako da mi to liči samo na klasično trpanje. Nebitna su ta dva.

Stefan Đukić Mandić Foto: strana.ua

Zvicerov atentator, međutim, prema kominikaciji, tražio je još informacija od Mićića, za kog tužilaštvo sumnja da je jedan od izvršilaca likvidacije na Majorci.

Đukić Mandić: Kavači mene krive kao da sam ja oteo. Ženi mi na vrata bili pre par dana.

Mićić: Ko ti bio ženi, gde?

Đukić Mandić: Slušali šta žena priča. Ona na špijunku gledala odmah mi pisala. Meni je bitno bilo jesu li im bitna ta dva da mi je udare na dete, da mičem dete. A je.e mi se za kavače što će me juriti, i ja ću njih ako izađem.

Mićić: Ali nisu im bitna ta dva da bi na dete krenuli. A na dete i žene ne verujem da će ikom iko, jer svi imaju žene i decu.

Đukić Mandić: Pa to, javno bi im svu decu odrao. Opasao se kalašem i okvirom i rokaj!

U Višem sudu u Podgorici, inače, prodiv Stefana Đukića Mandića vodi se postupak i zbog sumnje da je ubio Baranina Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića u novembru 2019. Optužnicom su obuhvaćeni i njegova supruga Danijela Mandić, njegova supruga, majka i polubrat Vuk Lakićević, koji je posle pokretanja istrage za šest ubistava po poternici Crne Gore uhapšen u Hrvatskoj.

Danijela Mandić, je inače nekoliko godina bila u bekstvu, a predala se 2024. Na jednom od suđenja navela da je neko vreme bila u bekstvu, ali ne zbog sudskog postupka već zbog "kavčana" i policajaca koji su radili za njih.

1/8 Vidi galeriju Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Inače, u spisima crnogorskog tužilaštva, pominju se i poruke u kojima vođa kavčana Radoje Zvicer, pokušavajući da sazna ko im je "nameštao i ubijao ljude". U decembru 2020. u šifrovanim porukama, govoreći o likivdaciji Ilije Krstića iz Leskovca pominje izvesnog "Laneta", ali nije precizirano da li misli na uhapšenog Lakićevića.

- A Laneta moramo odrati. A ja sam mislio da je baš dobar momak. On je noćnu radio a miran poslušan. Glasa mu čuo nisam - govori Zvicer o čoveku koji je namamio Krstića i pojašnjava da je reč o "onome što ga je Nole slao na Kana pre Bulatovića i onog Sjekloće" - piše Zvicer i objašnjava sagovorniku da je "Lane omogućilo da se ubije Krstić".