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Nakon pronalaska tela u kanalizacionoj rupi u Karlovčiću kod Pećinaca, saznajemo da je u pitanju muškarac N. P. (87).

Prema našim nezvaničnim informacijama, u pitanju je nesrećni slučaj, a telo starijeg muškarca jutros su pronašli prolaznici.

- To je jedan deka koji je živeo u blizini. Jedva se kretao i bio je baš bolestan. Izgleda da je sinoć upao u tu rupu. Inače u ulici su neki radovi oko kanalizacije, pa je zato iskopano. Niko ne zna kako se to dogodilo da upadne, ali pretpostavljamo da po mraku nije video i da je upao - kaže za Kurir jedan stanovnik Karlovčića.

On dodaje da su deku videli i sinoć, zbog čega pretpostavljaju da se nesreća dogodila posle toga.

- Čuo sam da su ga komšije srele i sinoć. Uvek je stajao na kapiji i posmatrao prolaznike, ali nikada nije hteo da mu sin napravi klupu da sedi. Nije nam jasno zašto je sinoć šetao, obično se nije pomerao od kapije - pita se naš sagovornik.

Kako smo već pisali, policija je na licu mesta obavila uviđaj, a telo je poslato na obdukciju.