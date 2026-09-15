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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Z. J. (52) iz Kostolca i A. R. (21) iz okoline Beograda, za koje se sumnja da su pripadnici kriminalnog klana „Vračarci“, zbog sumnje da su izvršili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela.

00:50 Hapšenje vračarca u Beogradu Izvor: MUP

- Sumnja se da su oni jutros kamenom polomili staklo na vratima jednog ugostiteljskog objekta na Vračaru, u nameri da uđu u objekat i upotrebom zapaljive tečnosti izazovu požar, ali su ih u tome sprečili policijski službenici i uhapsili ih - navodi se u saopštenju MUP.

Prilikom hapšenja, osumnjičeni su kod sebe imali plastični kanister sa zapaljivom tečnošću.