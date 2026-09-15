Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Z. J. (52) iz Kostolca i A. R. (21) iz okoline Beograda, za koje se sumnja da su pripadnici kriminalnog klana „Vračarci“, zbog sumnje da su izvršili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela.

00:50
Hapšenje vračarca u Beogradu Izvor: MUP

- Sumnja se da su oni jutros kamenom polomili staklo na vratima jednog ugostiteljskog objekta na Vračaru, u nameri da uđu u objekat i upotrebom zapaljive tečnosti izazovu požar, ali su ih u tome sprečili policijski službenici i uhapsili ih - navodi se u saopštenju MUP.

Prilikom hapšenja, osumnjičeni su kod sebe imali plastični kanister sa zapaljivom tečnošću.

- Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu - saopšteno je iz MUP.

Ne propustiteHronikaBOMBAŠU SA BEŽANIJSKE KOSE ODREĐEN PRITVOR: Dovodi se u vezu sa kavačkim klanom, u napad na biznismena išao automobilom čiji je vlasnik njegova majka?
hapšenje bomba (1).png
HronikaPRIPADNICI VRAČARSKOG KLANA PALI U BEOGRADU: Munjevita akcija policije u tržnom centru u Beogradu
xxxx01-news1-dado-djilas.jpg
HronikaUHAPŠEN PRIPADNIK VRAČARSKOG KLANA! Motorom preprečio čoveku put, napao ga pištoljem, pa svojom krvlju ispisao "VR" - pogledajte kako je priveden (VIDEO)
haps.png
HronikaOTKRIVAMO ZA KOGA JE REKETIRAO UHAPŠENI MALOLETNIK: Od vlasnika lokala tražio 2 miliona evra, a sumnja se da je radio za krimi-klan!
hapšenje policija