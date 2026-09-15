"VRAČARCI" UHAPŠENI U CENTRU BEOGRADA: Razbili staklo i hteli da zapale lokal, evo kako su uhapšeni (video)
- U Beogradu su uhapšeni Z. J. (52) i A. R. (21), za koje se sumnja da su pripadnici 'Vračaraca'.
- Sumnjiče se da su kamenom razbili staklo na lokalu na Vračaru i pokušali da izazovu požar zapaljivom tečnošću.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Z. J. (52) iz Kostolca i A. R. (21) iz okoline Beograda, za koje se sumnja da su pripadnici kriminalnog klana „Vračarci“, zbog sumnje da su izvršili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela.
- Sumnja se da su oni jutros kamenom polomili staklo na vratima jednog ugostiteljskog objekta na Vračaru, u nameri da uđu u objekat i upotrebom zapaljive tečnosti izazovu požar, ali su ih u tome sprečili policijski službenici i uhapsili ih - navodi se u saopštenju MUP.
Prilikom hapšenja, osumnjičeni su kod sebe imali plastični kanister sa zapaljivom tečnošću.
- Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu - saopšteno je iz MUP.