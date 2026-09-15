ARSENAL ORUŽJA PRONAĐEN U SPECIJALNOM BUNKERU ISPOD KUĆE U ZEMUNU: Uhapšeni zaćutao na saslušanju, u kući čuvao i bombe
- Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu protiv Miroslava M. zbog sumnje da je u kući u Zemunu neovlašćeno držao veću količinu oružja, municije i eksplozivnih materija.
- Policija je u specijalnom podzemnom bunkeru pronašla automatsku pušku, poluautomatsku pušku, 938 komada municije i 20 ručnih bombi.
- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo pritvor da ne bi ponovio delo.
Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Miroslava M. zbog sumnje da je u kući u Zemunu neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, velike razorne moći, čije držanje nije dozvoljeno građanima.
Osumnjičeni se, kako je saopšteno, na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju.
Miroslav M. je, kako se sumnja, u kući u kojoj stanuje u specijalnom podzemnom bunkeru skrivao crnu torbu u kojoj je čuvao automatsku pušku "Crvena zastava“ sa jednim pripadajućim okvirom, jedna poluautomatska puška uništenog fabričkog broja, 19 kutija sa ukupno 938 komada municije, tri plastična okvira za poluautomatsku pušku, što je sve bilo upakovano u pvc džak crne boje, koji su policijski službenici pronašli 10. septembra.
Takođe su pronašli i 20 ručnih bombi različitih modela.