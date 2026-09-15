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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Miroslava M. zbog sumnje da je u kući u Zemunu neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, velike razorne moći, čije držanje nije dozvoljeno građanima.

Osumnjičeni se, kako je saopšteno, na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

00:33 Pripadnici MUP-a u Beogradu zaplenili su veću količinu oružja i municije i uhapsili jedno lice Izvor: Mup Srbije

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju.

Miroslav M. je, kako se sumnja, u kući u kojoj stanuje u specijalnom podzemnom bunkeru skrivao crnu torbu u kojoj je čuvao automatsku pušku "Crvena zastava“ sa jednim pripadajućim okvirom, jedna poluautomatska puška uništenog fabričkog broja, 19 kutija sa ukupno 938 komada municije, tri plastična okvira za poluautomatsku pušku, što je sve bilo upakovano u pvc džak crne boje, koji su policijski službenici pronašli 10. septembra.