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Na mestu na kom je, kako se sumnja, 12. septembra u blizini tržnog centra u Novoj Pazovi ubijen muškarac (77), trenutno je u toku policijski uviđaj. Podsetimo, kako je saopšteno iz MUP, zbog sumnje da je ubio muškarca uhapšen je Z. P. (47).

Kako se sumnja, on je, posle svađe, automobilom pregazio sedamdesetsedmogodišnjeg poznanika u blizini tržnog centra u Novoj Pazovi, uzeo njegovu torbicu, a zatim vozom pobegao u pravcu Novog Sada, gde je i uhapšen.

Inače, i žrtva i uhapšeni su, kako saznajemo, iz Novog Sada.

1/5 Vidi galeriju Policija vrši uviđaj na mestu zločina Foto: Kurir

Pripadnici policije, na mestu zločina, trenutno prikupljaju dokaze i tragove.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtva i uhapšeni u nedelju su se vozili zajedno automobilom ubijenog iz Novog Sada ka Batajnici.

- Odjednom su se zaustavili kod tržnog centra u Pazovi, a šta se dogodilo i da li je žrtva sama izašla iz automobila, ili ga je uhapšeni Z. P. izbacio, trebalo bi da bude utvrđeno tokom istrage. Uhapšeni je čoveku ukrao i torbicu, u kojoj nije bila velika količina novca, a onda pobegavo vozom - kaže izvor Kurira blizak istrazi.

Slučajni prolaznik pronašao je telo ubijenog čoveka i odmah pozvao policiju. U blizini mesta na kom je bilo telo, pronađen je i žrtvin automobil koji je ostavljen pored puta u šutu od gradilišta koje se nalazi preko puta tržnog centra.