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U ivanjičkom selu Opaljenik danas je pronađeno telo meštanina Mila P. (41).

Na telu muškarca uočene du dve rane iz vatrenog oružja u predelu glave. Ekipe policije i istražni organi su još uvek na licu mesta.

Pripadnici policije u ovom trenutku razgovaraju sa komšijama i meštanima Opaljenika i prikupljaju informacije o ovom događaju.

Prema rečima našeg izvora, meštani su rekli da su Mileta videli sinoć.

- On je do kasno bio u seoskoj kafani. Odatle je oko ponoći otišao i pojedini meštani su ga usput videli kako razgovara sa njima nepoznatim muškarcem. Jutros je pronađen mrtav u krevetu - priča izvor Kurira i dodaje:

- Pištolj nije pronađen u kući, a Mile nije imao oružje, pa se pretpostavlja da pištolj pripada ubici i da ga je on odneo sa sobom posle zločina.

Kako saznajemo od komšija nesrećni čovek od pre nekoliko meseci živi sam.

- Njemu je nedavno preminula majka i nakon njene smrti je ostao sam u kući. Nakon ovog događaja smo svi uplašeni jer znamo da je Mile imao značajne sume novca, pa smo sada svi uplašeni i čekamo da vidimo šta će polcija reći da su otkrtili. Radio je i štedeo, nije trošio niti ulagao u bilo šta - ispričao nam je jedan od meštana ovog sela.