"ZNAMO DA JE MILE IMAO ZNAČAJNE SUME NOVCA" Meštani preplašeni posle ubistva u selu kod Ivanjice!
- U ivanjičkom selu Opaljenik pronađeno je telo Mila P. (41) sa dve rane od vatrenog oružja u glavi, a policija i dalje obavlja uviđaj i razgovara sa meštanima.
- Prema navodima komšija, Mile je sinoć bio u kafani i viđen je sa nepoznatim muškarcem pre nego što je jutros nađen mrtav u krevetu.
- Meštani su uznemireni jer je živeo sam i, kako kažu, imao značajne sume novca, pa čekaju rezultate istrage.
U ivanjičkom selu Opaljenik danas je pronađeno telo meštanina Mila P. (41).
Na telu muškarca uočene du dve rane iz vatrenog oružja u predelu glave. Ekipe policije i istražni organi su još uvek na licu mesta.
Pripadnici policije u ovom trenutku razgovaraju sa komšijama i meštanima Opaljenika i prikupljaju informacije o ovom događaju.
Prema rečima našeg izvora, meštani su rekli da su Mileta videli sinoć.
- On je do kasno bio u seoskoj kafani. Odatle je oko ponoći otišao i pojedini meštani su ga usput videli kako razgovara sa njima nepoznatim muškarcem. Jutros je pronađen mrtav u krevetu - priča izvor Kurira i dodaje:
- Pištolj nije pronađen u kući, a Mile nije imao oružje, pa se pretpostavlja da pištolj pripada ubici i da ga je on odneo sa sobom posle zločina.
Kako saznajemo od komšija nesrećni čovek od pre nekoliko meseci živi sam.
- Njemu je nedavno preminula majka i nakon njene smrti je ostao sam u kući. Nakon ovog događaja smo svi uplašeni jer znamo da je Mile imao značajne sume novca, pa smo sada svi uplašeni i čekamo da vidimo šta će polcija reći da su otkrtili. Radio je i štedeo, nije trošio niti ulagao u bilo šta - ispričao nam je jedan od meštana ovog sela.
Meštani kažu da su posebno zabrinuti jer u ivanjičkom kraju u ovom trenutku malo ko da nema ušteđevinu bilo od malina ili od prodaje drva.