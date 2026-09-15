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Postupak je premešten iz Zaječara u Negotin odlukom Apelacionog suda u Nišu krajem avgusta, jer su zaječarske sudije već postupale u ranijim fazama predmeta, čime je ispunjena zakonska prepreka za njihovo dalje učešće. Ove ekskluzivne detalje saopštio je glavni urednik "Kurira" Rajko Nedić, naglasivši da optužene Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića očekuje premeštaj iz pritvora u Zaječaru u pritvorsku jedinicu u Negotinu.

Suđenje počinje u oktobru

- Od nestanka male Danke u martu 2024. godine prošlo je više od dve godine, a prema najnovijim informacijama, suđenje bi trebalo da počne početkom oktobra u Višem sudu u Negotinu. Do kraja septembra biće održano pripremno ročište na kojem će biti određen tačan datum početka glavnog pretresa. Optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković biće prebačeni iz pritvora u Zaječaru u pritvorsku jedinicu u Negotinu. Kako saznajemo, suđenje će se u prvih nekoliko dana odvijati iz dana u dan, kako se optuženi i tužioci iz Zaječara ne bi svakodnevno transportovali na relaciji Zaječar-Negotin - istakao je Nedić.

04:15 Rajko Nedić izneo nove detalje suđenja za ubistvo Danke Ilić Izvor: Kurir televizija

Suđenje za ubistvo Danke Ilić je otvoreno za javnost

Kako dalje objašnjava, u zavisnosti od toka saslušanja svedoka i ostalih učesnika u procesu, sud će određivati dalji tempo suđenja.

- Takođe saznajemo da će dvojica optuženih sedeti zajedno u optuženičkoj klupi. Tokom postupka biće saslušani ključni svedoci, od roditelja i rođaka ubijene Danke, do meštana, komšija i drugih lica čija bi svedočenja mogla biti od značaja za sam sudski postupak.

Branioci optuženih najavljuju borbu za oslobađajuću presudu, dok tužilaštvo izričito zahteva doživotni zatvor.

- Suđenje će biti otvoreno za javnost, pa će svi zainteresovani moći da prisustvuju, uz strogo zabranjeno snimanje mobilnim telefonima. Novinari i medijske ekipe moći će da vode beleške tokom samog procesa. S obzirom na to da sudnica u Negotinu ima svega 50 mesta, očekuju se velike gužve zbog ogromnog interesovanja medija, a ekipa 'Kurira' će izveštavati sa lica mesta.

1/18 Vidi galeriju Danka Ilić Foto: Drustvene Mreže, Nemanja Nikolić

Podsećanja radi, Apelacioni sud je nakon više vraćanja na dopunu konačno potvrdio optužnicu.

- Do premeštanja postupka došlo je jer su sudije Višeg suda u Zaječaru već učestvovale u ranijim fazama ovog predmeta, pa po zakonu ne mogu ponovo postupati, zbog čega će suditi sudije iz Negotina, dok će tužioci dolaziti iz Zaječara. Takođe, podsećamo da je Radoslav Dragijević, otac osumnjičenog Dejana, oslobođen optužbi da je pomagao učiniocima nakon izvršenog krivičnog dela.

Dragijević i Janković se terete da su 26. marta 2024. godine automobilom udarili Danku Ilić, nakon čega ju je jedan od njih zadavio i stavio na zadnje sedište, a potom su telo odneli na deponiju.

- Prema optužnici, ceo događaj trajao je oko sedam minuta, posle čega su telo odneli na deponiju. Telo devojčice do danas nije pronađeno, što predstavlja ključni problem i najveći nedostatak celokupne optužnice - zaključio je Rajko Nedić.

Foto: Nemanja Nikolić

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Kurir.rs

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