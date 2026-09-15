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U selu Opaljenik kod Ivanjice, kako Kurir saznaje, trenutno je opsadno stanje pošto jake snage policije tragaju za ubicom koji je sinoć ubio Mileta P. (41) u njegovoj kući. Kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je ubica muškarac koji nije iz ovog ivanjičkog sela.

- Operativne informacije ukazuju da je on i dalje na području Opaljenika i da nije napustio selo posle zločina. Policija u ovom trenutku traga za muškarcem koji nije meštanin Opaljenika, ali trenutno boravi u ovom selu - kaže izvor Kurira.

Mile P., prema nezvaničnim informacijama, pronađen je mrtav u svom krevetu, sa ranama od dva hica koja su mu ispaljena u glavu. Izvor Kurira otkriva i da pištolj nije pronađen u kući, pa da se sumnja da ga je ubica poneo sa sobom i da je možda i dalje naoružan.

Bio u kafani

Meštani sela policiji su ispričali da su Mileta, koji je živeo sam u kući, poslednji put videli sinoć.

- On je do kasno bio u seoskoj kafani. Odatle je oko ponoći otišao i pojedini meštani su ga usput videli kako razgovara sa njima nepoznatim muškarcem. Jutros je pronađen mrtav u krevetu - priča izvor Kurira i dodaje:

- Mile nije imao oružje, pa se pretpostavlja da pištolj pripada ubici i da ga je on odneo sa sobom posle zločina - rekao je izvor.

Meštani sela za Mileta imaju samo reči hvale, kažu da je bio iz vredne porodice koja se bavila poljoprivredom. Opisuju ga kao izuzetnog domaćina.

- Njemu je nedavno preminula majka i nakon njene smrti je ostao sam u kući. Nakon ovog događaja smo svi uplašeni jer znamo da je Mile imao značajne sume novca, pa smo sada svi uplašeni i čekamo da vidimo šta će polcija reći da su otkrtili. Radio je i štedeo, nije trošio niti ulagao u bilo šta - ispričao nam je jedan od meštana ovog sela.