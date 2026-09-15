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Porodična drama i nezapamćeno nasilje koje je 9. septembra potreslo mirno selo Urovci kod Obrenovca dobili su svoj najcrnji epilog jer je Beriša A. (51), koji je brutalno napadnut sekirom, a potom namerno pregažen automobilom u dvorištu porodične kuće, podlegao danas teškim povredama u bolnici uprkos višednevnoj borbi lekara za njegov život.

Ono što je počelo kao pokušaj bekstva od porodičnog nasilnika, pretvorilo se u masakr kakav Obrenovac ne pamti, dok porodica žrtve i meštani ostaju u šoku pred odlukama nadležnih organa.

Prema saznanjima iz istrage i svedočenjima očevidaca, krvavom raspletu prethodilo je dugotrajno psihičko i fizičko zlostavljanje. Žena koja je godinama trpela torturu supruga, odlučila je da ga napusti samo dan ranije i spas potraži u roditeljskoj kući u Urovcima, kod svojih braće od strica.

Međutim, njen bivši partner nije prihvatio njen odlazak. Umesto razgovora, organizovao je pravu "kaznenu ekspediciju". Pred kuću u Urovcima stigla je kolona od čak devet automobila u kojima se nalazilo više od 30 muškaraca, naoružanih drvenim motkama, palicama i sekirom. Njihova namera bila je jasna — da ženu na silu vrate u zajednički dom.

Razgovor pred dvorištem trajao je svega nekoliko sekundi pre nego što su napadači bezobzirno nasrnuli na zatečene ukućane. U masovnoj tuči i opštem metežu povređeno je ukupno pet osoba, koje su kolima Hitne pomoći kasnije prebačene u Urgentni centar.

Udarac sekirom, pa gaženje "audijem A6"

Najsvirepiji deo napada odigrao se kada se u sukob umešao Beriša A. (51). Tokom haosa, jedan od napadača mu je zadao silovit udarac sekirom direktno u glavu, usled čega se nesrećni čovek odmah srušio na zemlju i ostao nepomično da leži u lokvi krvi.

Ono što je usledilo frapiralo je i najiskusnije operativce koji rade na slučaju. Dok je teško povređeni Beriša ležao bez svesti na zemlji, jedan od rođaka iz napadačke grupe seo je za volan sivog "audija A6", dodao pun gas i pred očima zaprepašćenih ukućana bezočno vozilom prešao preko njegovog tela. Napadači su se nakon toga razbežali u više pravaca, ostavljajući iza sebe više teško povređenih ljudi.

Brzom i odlučnom akcijom pripadnika Policijske stanice Obrenovac svi akteri su privedeni. Kriminalistička obrada sprovedena je nad više od 30 aktera ovog krvavog pira, ali su istražitelji odmah naišli na zid ćutanja - niko od osumnjičenih u policiji nije želeo da otkrije ko je tačno sedeo za volanom "audija A6" kojim je pregazio Berišu.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu koje, na osnovu prikupljenih dokaza, pokušava da sklopi mozaik ove tragedije i utvrdi tačnu ulogu svakog od učesnika.

Nakon smrti jednog od učesnika obavešteno je i Više javno tužilaštvo u Beogradu.