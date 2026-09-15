UHAPŠEN UBICA IZ IVANJICE! Policija ga jurila više od 10 sati: Presreo Mila (41) kad je izašao iz kafane, pa ga ZVERSKI USMRTIO!
- Policija je u okolini Arilja uhapsila muškarca osumnjičenog da je usmrtio Mila P. (41) iz ivanjičkog sela Opaljenik, posle potrage duže od 10 sati.
- Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je presretnuta na seoskom putu po izlasku iz kafane, a pronađena je mrtva u krevetu sa dve rane od metka u glavu.
Danas u popodnevnim satima, uhapšen je muškarac za koga se sumnja da je usmrtio Mila P. (41) meštanima ivanjičkig sela Opaljenik.
Policija je za njim tragala više od 10 sati, a priveden je u okolini Arilja, saznajemo iz istrage.
Nezvanično, reč je o muškarcu koji je sinoć presreo žrtvu na seoskom putu, nakon što je ovaj izašao iz kafane.
Detalji ubistva
Mile P., prema nezvaničnim informacijama, pronađen je mrtav u svom krevetu, sa ranama od dva hica koja su mu ispaljena u glavu. Izvor Kurira otkriva i da pištolj nije pronađen u kući, pa da se sumnja da ga je ubica poneo sa sobom i da je možda i dalje naoružan.
Meštani sela policiji su ispričali da su Mileta, koji je živeo sam u kući, poslednji put videli sinoć.
- On je do kasno bio u seoskoj kafani. Odatle je oko ponoći otišao i pojedini meštani su ga usput videli kako razgovara sa njima nepoznatim muškarcem. Jutros je pronađen mrtav u krevetu - priča izvor Kurira i dodaje:
- Mile nije imao oružje, pa se pretpostavlja da pištolj pripada ubici i da ga je on odneo sa sobom posle zločina - rekao je izvor.
Meštani sela za Mileta imaju samo reči hvale, kažu da je bio iz vredne porodice koja se bavila poljoprivredom. Opisuju ga kao izuzetnog domaćina.
- Njemu je nedavno preminula majka i nakon njene smrti je ostao sam u kući. Nakon ovog događaja smo svi uplašeni jer znamo da je Mile imao značajne sume novca, pa smo sada svi uplašeni i čekamo da vidimo šta će polcija reći da su otkrtili. Radio je i štedeo, nije trošio niti ulagao u bilo šta - ispričao nam je jedan od meštana ovog sela.
Kurir.rs