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Muk i neverica zavladili su i ivanjičkom selu Opaljenik gde je danas pronađeno telo meštanina M.P. (41). Muškarac osumnjičen za ovo krivično delo je takođe iz ovog kraja i nakon policijske potrage uhapšen je u Arilju.

Uviđaj na licu mesta i dalje traje, forenzičari su na terenu kao i vozilo pogrebnog preduzeća. U porodičnu kuću stigli su članovi porodice nastradalog muškarca, za kog prijatelji i komšije imaju samo reči hvale.

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Foto: RINA

- Bio je baš dobar čovek, veliki radnik. Svi u selu su ga poštovali i voleli, pre samo 40 dana ostao je bez oca. Čuli smo da su osumnjičeni i on sedeli prethodne večeri u kafani i da je došlo do neke rasprave, kažu oko malina. Posle su obojica otišla iz kafane i onda smo saznali za ovo što se desilo, kaže za RINU jedan od meštana.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti, kao i motiv ovog zločina u selu kod Ivanjice.

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Foto: RINA

- Ovo je veliki gubitak za selo, jer je stvarno bio jako dobar komšija i prijatelj. Izuzetni sposoban i pošten od malih nogu. Spreman svima da pomogne,, dodaju meštani.

Nakon zločina osumnjičeni se dao u beg, a tom prilikom, kako kažu, videli su ga pojedini meštani, mada nisu ni slutili šta se dogodilo u porodičnoj kući M.P.

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Foto: RINA

Nakon višesatne potrage on je lociran i priveden.

Kurir.rs/RINA

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