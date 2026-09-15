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U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, uhapsili su B. N. (30) iz okoline Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

On je, kako se sumnja, na Graničnom prelazu Badovinci, izbegavajući mere carinskog nadzora, iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu pokušao da prenese 40.000 evra koje je skrivao u automobilu kojim je upravljao, iako je znao da novac potiče iz kriminalne delatnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.