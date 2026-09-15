Slušaj vest

Sandro Stamenković (25), ubijen je pre tačno 25 godina u Nišu. Njegova smrt bila je uvod u krvavi niz likvidacija u kojem će godinama kasnije stradati i njegov

Tog 15. septembra 2001. godine Sandro Stamenković je zaustavio svoj auto "opel omega" na semaforu u Ulici Jovana Ristića, kada je pored njega projurio "volvo" iz koga je napadač zapucao iz automatske puške. Sandro i njegov suvozač, Robert Viciknez iz Vršca, pogođeni su sa više hitaca i na mestu su preminuli. Treća osoba iz vozila prošla je nepovređena.

Sandro i Aleksandar Stamenković Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Ispalio 15 hitaca

Napadač je, prema nalazima, pucao pojedinačnom vatrom, prvo kroz šoferšajbnu, a zatim sa strane, ostavivši 15 čaura. Dva meseca ranije na Sandrovu devojku Aleksandru S. (26) pucano je u Nišu, što su poznavaoci prilika videli kao upozorenje braći Stamenković.

Sandro je i 1998. preživeo napad, kada je njegov "porše" izrešetan sa oko 30 hitaca. Za taj pokušaj ubistva osuđen je Ivan Lj. na četiri godine zatvora, iako je on tvrdio da je presuda doneta isključivo na osnovu Sandrovog svedočenja.

Za dvostruko ubistvo iz 2001. uhapšen je Ivan Antić Šica, koji je pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora, dok je Aleksandar Ilić, zvani Saša Džudista, dobio 15 godina. Prvobitna kazna od 40 godina Antiću kasnije je preinačena na Apelacionom sudu u Nišu.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Posle tih napada, porodica Stamenković povukla se u porodičnu kuću u selu Sićevu, 15 kilometara od Niša, dok su poslove nastavili u Beogradu i drugim gradovima.

Ubistvo brata

Gotovo deceniju i po kasnije, 30. jula 2016. godine, u beogradskom naselju Belvil likvidiran je i Aleksandar Stamenković, brat Sandra Stamenkovića i suvlasnik lanca kafića "Pjaca del kafe" i preduzeća "Korbik kofi".

Na njega je, nedaleko od njegovog lokala, ispaljeno 11 metaka iz "škorpiona", od kojih je osam pogodilo metu, a ubica ga je potom "overio" hicem u glavu. Dvojica napadača pobegla su motorom, koji je ubrzo pronađen zapaljen.

Policija je ubistvo označila kao profesionalnu egzekuciju, ali uprkos istrazi, nalogodavci i izvršioci nikada nisu identifikovani. Iako su mediji i istražitelji verovali da je reč o obračunu narko-klanova, nisu isključene ni druge mogućnosti.

Pre toga, Aleksandar je 2008. preživeo težak napad ispred svog tadašnjeg stana u Nišu, posle čega se preselio u Beograd i okrenuo legalnim poslovima.