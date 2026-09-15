Udes
HOROR NA ULAZU U SOMBOR! Autobus se zakucao u semafor, pa u ZGRADU: Vatrogasci i Hitna na terenu! (FOTO, VIDEO)
- U Somboru je autobus prvo udario u semafor, a zatim se zakucao u obližnji objekat.
- U udesu je oštećeno i jedno putničko vozilo, dok su Hitna pomoć, vatrogasci i policija izašli na teren.
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Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao autobus u Somboru.
Naime, kako se prenosi, autobus je prvo udario u semafor, nakon čega se zakucao u obližnji objekat.
U udesu je oštećeno i jedno putničko vozilo koje se nalazilo na licu mesta.
Ekipa Hitne pomoći, vatrogasci i policija odmah su izašli na teren radi pružanja pomoći i obezbeđivanja mesta udesa.
Zvanični detalji o uzroku nesreće, kao i podaci o stanju vozača, putnika i eventualno povređenim prolaznicima, biće poznati nakon završenog uviđaja i intervencije dežurnih službi.
Kurir.rs
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