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Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao autobus u Somboru.

Naime, kako se prenosi, autobus je prvo udario u semafor, nakon čega se zakucao u obližnji objekat.

U udesu je oštećeno i jedno putničko vozilo koje se nalazilo na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći, vatrogasci i policija odmah su izašli na teren radi pružanja pomoći i obezbeđivanja mesta udesa.

Zvanični detalji o uzroku nesreće, kao i podaci o stanju vozača, putnika i eventualno povređenim prolaznicima, biće poznati nakon završenog uviđaja i intervencije dežurnih službi.