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Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Aleksandra Papića, koji se tereti za pranje novca u iznosu većem od 72 miliona dinara. Prema optužnici, Papić je od jedne firme iz Aranđelovca preuzeo devet luksuznih automobila, koje je potom lično i preko posrednika prodavao trećim licima.

Papić je široj javnosti poznat i iz postupka protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, u kojem je saslušavan kao svedok.

A kako se prati ovakav tok novca i na šta se istražitelji prvo fokusiraju, za emisiju "Redakcija", govorio je Željko Radovanović, v.d. direktor Uprave za sprečavanje pranja novca.

- Ovde imamo situaciju u kojoj postoji sumnja da je lice izvršilo prenos imovine, sa znanjem da ona potiče od kriminalne delatnosti, i da iznos višestruko prelazi prag od 1,5 miliona dinara, koji je osnov za izricanje potencijalne presude, odnosno kazne. Zaprećena kazna je od jedne do deset godina, zato što ovde imamo iznos novca koji prelazi 70 miliona dinara. Kada govorimo o pojavnom obliku krivičnog dela pranja novca, ovde imamo slučaj samo pranja, odnosno da je lice koje je protivpravno steklo novac istovremeno izvršilo i prenos imovine, odnosno pokušalo da opere taj novac - počeo je Radovanović.

Željko Radovanović, v.d. direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Foto: Kurir Televizija

Pranje novca sve češća pojava u Srbiji

Ukazao je na promene u pristupu ovom krivičnom delu i standarde koji se poslednjih godina sve više primenjuju u Srbiji.

- Kada govorimo o presudama, odnosno istragama za pranje novca, ono što je važno napomenuti jeste da u Srbiji to odavno više nije izuzetak, već je postalo pravilo, što nije slučaj u drugim zemljama. Naime, Srbija unazad nekoliko godina primenjuje najbolje standarde, pre svega one koje je uveo FATF, odnosno međunarodno telo koje uvodi pravila u ovoj oblasti, kao i Manival, naše regionalno telo kojem Srbija pripada i koje ocenjuje kako primenjujemo najbolje standarde, principe i pravila u ovoj oblasti - nastavio je.

Kako je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca istakao, posebnu pažnju privlači jedan oblik pranja novca koji istražiteljima predstavlja naročit izazov, a podaci pokazuju da se njegov udeo vremenom menja.

- Kada je reč o oblicima pranja novca, posebno teško dokazivo jeste pranje novca bez predikatnog dela, odnosno kada ne znamo odakle novac potiče. Kada uporedimo podatke od pre nekoliko godina, recimo iz 2018. godine, ta struktura je izgledala na sledeći način: od 29 presuda za pranje novca, samo tri presude odnosile su se na krivična dela pranja novca bez prethodnog krivičnog dela - istakao je.

Foto: RaffMaster/Shutterstock

- Jako je teško utvrditi odakle novac potiče. Ono što koristimo i mi, odnosno policija i tužilaštvo, jeste nešto što se zove paralelna finansijska istraga. Paralelna finansijska istraga je skup tehnika koji nam daje mogućnost da najpre otkrijemo krivično delo, potom utvrdimo iznos protivpravne imovinske koristi i, na kraju, pribavimo dokaze za gonjenje. Ono što je problem kod ovih vrsta krivičnih dela jeste to što se presude zasnivaju na posrednim dokazima. Naime, mi znamo da, na primer, stil života neke osobe i način na koji troši novac ne odgovaraju realnom činjeničnom stanju, odnosno stanju u poslovnim knjigama, ili činjenici da ona ne plaća porez ili da prethodnih nekoliko godina nije prijavila nikakav porez. E, to je nama okidač da pokrenemo tu paralelnu finansijsku istragu. Sa jedne strane gledamo odakle dolaze prihodi, a gde idu rashodi. Ukoliko utvrdimo diskrepancu, odnosno sumnju da taj novac nema realan osnov, pokrećemo postupak za krivično delo pranja novca, i to bez prethodnog krivičnog dela - za Kurir televiziju, zaključio je Radovanović.

02:56 PAPIĆ OPTUŽEN ZA PRANJE VIŠE OD 72 MILIONA DINARA: Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca za Kurir otkrio šta prvo privlači pažnju: "Ovo nam je okidač" Izvor: Kurir televizija

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