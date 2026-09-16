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Tokom večernjih sati na auto-putu Miloš Veliki na deonici Čačak – Beograd u blizini Ljiga došlo je do saobraćajnog incidenata kada je potpuno izgorelo kombi vozilo koje se zapalilo u pokretu.

- U zaustavnoj traci videli smo buktinju, u pitanju je kombi vozilo. Vatrogasci su stigli na lice mesta, ali vozilo je potpuno izgorelo, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Pretpostavlja se da su putnici izašli napolje, pre nego što je veliki plamen zahvatio kombi.

Daljm istragom biće utvrđene sve okolnosti ovog događaja.