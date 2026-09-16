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Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu uhapsili su muškarca A. S. (48) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Operativci novosadske policije su pretresom stana i drugih prostorija, koje osumnjičeni koristi na teritoriji grada, pronašli više od 3 i po kilograma narkotika, koji su bili spremni za pakovanje i dalju distribuciju.

Zaplenjeno je 3,5 kilograma amfetamina, 93 grama marihuane i 24 grama heroina. Pronađene su i dve digitalne vagice za precizno merenje, mobilni telefon, kao i 22.500 dinara i 300 evra, za koje se sumnja da potiču direktno od prodaje narkotika.