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Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu uhapsili su muškarca A. S. (48) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Operativci novosadske policije su pretresom stana i drugih prostorija, koje osumnjičeni koristi na teritoriji grada, pronašli više od 3 i po kilograma narkotika, koji su bili spremni za pakovanje i dalju distribuciju. 

Zaplenjeno je 3,5 kilograma amfetamina, 93 grama marihuane i 24 grama heroina. Pronađene su i dve digitalne vagice za precizno merenje, mobilni telefon, kao i 22.500 dinara i 300 evra, za koje se sumnja da potiču direktno od prodaje narkotika.

Osumnjičenom A. S. je po nalogu nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje

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