Hronika
AUTO PREGAZIO MAJKU DOK JE S DECOM PRELAZILA ULICU: Detalji saobraćajne nesreće u Vranju, žena hitno prevezena u bolnicu
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ponedeljak oko 19 časova u Ulici Bore Stankovića u Vranju, povređena je ženska osoba kada je na nju naleteo automobil.
Prema informacijama sa lica mesta, žena je udarena u trenutku dok je prelazila kolovoz sa decom.
Povređena žena je vozilom Hitne pomoći odmah prevezena u Zdravstveni centar Vranje, gde joj se ukazuje medicinska pomoć i utvrđuje stepen povreda.
Policija je na licu mesta izvršila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.
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