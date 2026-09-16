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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ponedeljak oko 19 časova u Ulici Bore Stankovića u Vranju, povređena je ženska osoba kada je na nju naleteo automobil.

Prema informacijama sa lica mesta, žena je udarena u trenutku dok je prelazila kolovoz sa decom.

Povređena žena je vozilom Hitne pomoći odmah prevezena u Zdravstveni centar Vranje, gde joj se ukazuje medicinska pomoć i utvrđuje stepen povreda.

Policija je na licu mesta izvršila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.

(Telegraf.rs)

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