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Zet ubijenog Mileta P. (41) čije je telo juče pronađeno u njegovoj kući u selu Opaljenik kod Ivanjice, rekao je da je ubijeni Mile bio miroljubiva i nekonflikta osoba.

Zet je rekao za Republiku da očekuje od istražitelja da rasvetle motiv ovog zločina koji je uznemirio porodicu, ali i čitavo selo.

- U selu je bilo dosta policije i istraga je u toku. Verujemo da će motiv biti otkrtiven. Mi smo u žalosti i nije nam do dugih razgovora. Mogu samo da kažem da je Mile živeo sam posle smrti oca kojem smo pre desetak dana obeležili 40 dana od smrti - zaključio je zet žrtve.

Mesto zločina Foto: RINA

Podsetimo, Mile P. pronađen je mrtav na svom krevetu sa dve rane od metka na glavi. Osumnjičeni za ubistvo uhapšen je nekoliko sati kasnije na teritoriji Arilja.

- Policija je za osumnjičenim tragala više od 10 sati, a priveden je u okolini Arilja. Navodno, reč je o muškarcu koji je veče pre pronalaska tela presreo žrtvu na seoskom putu, nakon što je ovaj izašao iz kafane - podseća izvor Kurira.

Meštani su ispričali policiji da su Mileta P. u ponedeljak uveče poslednji put videli u seoskoj kafani odakle je oko ponoći krenuo kući. Dvoje ljudi je ispričalo policiji da su Mileta kobne večeri uočili na putu sa nepoznatim muškarcem kojeg su opisali pred inspektorima kao neupadljivog, ali da sumnjaju da je on ubica.

Foto: RINA

Meštani Opaljenika sumnjaju i da je zločin počinjen iz koristoljublja, i da je ubica ubio Mileta u potrazi za njegovom ušteđevinom od malina, prodaje drva i stočarstva, pošto je njegova kuća poznata kao domaćinska.