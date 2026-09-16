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Službenici crnogorske policije juče su od poznatog advokata Damira Lekića oduzeli osam pištolja zato što on, kako se navodi u saopštenju, više ne ispunjava uslove za posedovanje oružja, shodno novom Zakonu o oružju i municiji.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Područna jedinica Podgorica je, 03. avgusta godine, donelo rešenje kojim se od D.L. oduzima oružje koje je legalno posedovao, kao i pripadajuća municija i oružni listovi. U pitanju je osam komada oružja - poluautomatskog ili repetirajućeg kratkocevnog vatrenog oružja marke "glock“” - navodi se u saopštenju crnogorske Uprave policije.

Pištolji oduzeti od advokata Foto: Uprava policija Crne Gore

U upravnom postupku koji je vođen, kako se dodaje, a na osnovu kojeg je doneto rešenje da se poznatom advokatu oduzme oružje je, naime, zaključeno da, zbog toga što je Lekić više puta evidentiran po prekršajima Zakona o javnom redu i miru, oružje koje posjeduje može biti zloupotrijebljeno, te da iz tog razloga on više ne ispunjava uslove za posedovanje oružja koje propisuje Zakon o oružju i municiji.

- Policijski službenici su, shodno Zakonu o oružju i municiji, preuzeli navedenih privremeno oduzetih osam komada vatrenog oružja radi skladištenja i čuvanja, do konačne odluke nadležnog organa - zaključuje se u saopštenju.

Advokat Lekić izjavio je danas za portal Adria da je on dobrovoljno predao oružje.

Podsetimo, ovaj advokat privođen je i sredinom avgusta, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.

Kako su tada preneli crnogorski mediji, on se sumnjičio za pranje 90.000 evra, kolikoje policjia pronašla u njegovom automobilu na granici Srbije i Crne Gore. Lekić je posle saslušanja pušten na slobodu, a njegov kolega i branilac Zoran Piperović, izjvio je za medije da je njegov branjenik objasnio poreklo, za tužilaštvo, sumnjivog novca.

- Lekić je dao izjavu da je išao autom i da je u njemu imao 90.000 evra. Rekao je koje je poreklo tog novca, zbog čega ga je nosio u Srbiju i zbog čega ga je vratio iz Srbije - rekao je Piperović.

Branio ubijenog Jovana Vukotića Foto: Printscreen/ Instagram

Lekić, naveo je on, nije sporio da novac prilikom prelaska državne granice nije prijavio.

- Nije sporio da ga nije prijavio na granici. Kazao je da je bila gužva i računao je - „Moj je novac, šta imam da ga prijavljujem“, iako je, kao advokat, znao da je trebalo da ga prijavi. Ali, računao je da ne radi ništa posebno - rekao je Piperović portalu ETV.

Advokat Damir Lekić, prema pisanju crnogorskih medija, među klijentima pred crnogorskim sudovima ima veliki broj pripadnika škaljarskog klana.