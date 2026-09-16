POZNATOM ADVOKATU ODUZETO 8 PIŠTOLJA: Bio branilac vođe škaljarskog klana, privođen zbog pranja para
- Crnogorska policija oduzela je advokatu Damiru Lekiću osam pištolja i municiju, uz obrazloženje da više ne ispunjava uslove za posedovanje oružja po novom zakonu.
- Lekić je ranije privođen zbog sumnje za pranje 90.000 evra pronađenih u automobilu na granici Srbije i Crne Gore, a novac nije prijavio.
Službenici crnogorske policije juče su od poznatog advokata Damira Lekića oduzeli osam pištolja zato što on, kako se navodi u saopštenju, više ne ispunjava uslove za posedovanje oružja, shodno novom Zakonu o oružju i municiji.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Područna jedinica Podgorica je, 03. avgusta godine, donelo rešenje kojim se od D.L. oduzima oružje koje je legalno posedovao, kao i pripadajuća municija i oružni listovi. U pitanju je osam komada oružja - poluautomatskog ili repetirajućeg kratkocevnog vatrenog oružja marke "glock“” - navodi se u saopštenju crnogorske Uprave policije.
U upravnom postupku koji je vođen, kako se dodaje, a na osnovu kojeg je doneto rešenje da se poznatom advokatu oduzme oružje je, naime, zaključeno da, zbog toga što je Lekić više puta evidentiran po prekršajima Zakona o javnom redu i miru, oružje koje posjeduje može biti zloupotrijebljeno, te da iz tog razloga on više ne ispunjava uslove za posedovanje oružja koje propisuje Zakon o oružju i municiji.
- Policijski službenici su, shodno Zakonu o oružju i municiji, preuzeli navedenih privremeno oduzetih osam komada vatrenog oružja radi skladištenja i čuvanja, do konačne odluke nadležnog organa - zaključuje se u saopštenju.
Advokat Lekić izjavio je danas za portal Adria da je on dobrovoljno predao oružje.
Podsetimo, ovaj advokat privođen je i sredinom avgusta, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.
Kako su tada preneli crnogorski mediji, on se sumnjičio za pranje 90.000 evra, kolikoje policjia pronašla u njegovom automobilu na granici Srbije i Crne Gore. Lekić je posle saslušanja pušten na slobodu, a njegov kolega i branilac Zoran Piperović, izjvio je za medije da je njegov branjenik objasnio poreklo, za tužilaštvo, sumnjivog novca.
- Lekić je dao izjavu da je išao autom i da je u njemu imao 90.000 evra. Rekao je koje je poreklo tog novca, zbog čega ga je nosio u Srbiju i zbog čega ga je vratio iz Srbije - rekao je Piperović.
Lekić, naveo je on, nije sporio da novac prilikom prelaska državne granice nije prijavio.
- Nije sporio da ga nije prijavio na granici. Kazao je da je bila gužva i računao je - „Moj je novac, šta imam da ga prijavljujem“, iako je, kao advokat, znao da je trebalo da ga prijavi. Ali, računao je da ne radi ništa posebno - rekao je Piperović portalu ETV.
Advokat Damir Lekić, prema pisanju crnogorskih medija, među klijentima pred crnogorskim sudovima ima veliki broj pripadnika škaljarskog klana.
On je javnosti postao poznat kao dugogodišnji zastupnih ubijenog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića.