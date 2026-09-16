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Dušan K. (41), koji je jutros oko tri sata ranjen u zgradi na Banovom brdu u Beogradu, nalazi se u stabilnom stanju, a kako nezvanično saznajemo, njega je upucala osoba koju je prethodno neko uveo u zgradu koja ima portira!

Dušan K. je, prema nezvaničnim informacijama, ranjen hicima iz vatrenog oružja ispred svog stana na šestom spratu.

- Zgrada ima obezbeđenje koje je i to veče dežuralo, ali napadač je uspeo da prođe pored portira bez problema jer ga je ispred zgrade čekala jedna osoba, koja ga je zatim uvela unutra, a kada se Dušan K. pojavio oko tri sata, osumnjičeni ga je ranio i pobegao - ispričao je izvor blizak slučaju za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Zgrada u kojoj je ranjen Dušan K. na Banovom brdu Foto: Kurir

Komšije koje su naši reporteri zatekli jutros ispred zgrade zatečene su vešću o pucnjavi i poručuju da ništa nisu čuli, zbog čega se ne isključuje ni mogućnost da je maskirani napadač pucao iz oružja sa prigušivačem.

- U šoku sam. Ne mogu da verujem da sam tako nešto prespavala. Pa, ovde ima i male dece, a neki naoružani egzekutor nam tako vršlja po zgradi - kaže nam jedna šokirana stanarka zgrade na Banovom brdu.

Policija je odmah nakon pucnjave pokrenula akciju "Vihor" i pokrenula intenzivnu potragu za napadačem, za kojim se još uvek traga.

Ranjeni muškarac zbrinut je u bolnici i trenutno se nalazi van životne opasnosti.

Kako saznajemo, inspektori i danas skupljaju dokaze na mestu pucnjave, a daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti napada.