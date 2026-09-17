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Zločin koji se dogodio sredinom maja 2000. godine u prostorijama firme "Bejs internešenal" (Base International) na Novom Beogradu godinama je važio za jednu od najvećih misterija u Beogradu. U kancelarijama firme pronađena su tela tri osobe, dok motiv zločina i identitet ubice dugo nisu bili poznati.

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Sve se dogodilo 12. maja 2000. godine, kada je knjigovođa preduzeća za uvoz i trgovinu obućom došao na posao i zatekao stravičan prizor. U kancelariji su pronađena tela vlasnika firme Nenada Bukinca (41), njegove supruge, Grkinje Penelopi Papanaku (39), kao i sekretarice Slađane Jevtić (38).

Istraga je pokazala da je ubica bio naoružan automatskim oružjem "hekler i koh" kalibra 9 milimetara. Ispalio je ukupno sedam hitaca, a svaku žrtvu usmrtio je i dodatnim metkom u glavu.

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Policija se od samog početka suočila sa brojnim nepoznanicama. Novac koji se nalazio u kancelariji nije odnet, nije bilo tragova premetačine, a žrtve, prema tadašnjim saznanjima, nisu imale poznate neprijatelje. Biološki tragovi pronađeni na mestu zločina sačuvani su i deponovani, čekajući da napredak tehnologije omogući njihovu ponovnu analizu.

Dvostruki život bivšeg pripadnika JSO

Dok je istraga godinama tapkala u mestu, ubica je nastavio da živi naizgled običnim životom. U vreme trostrukog ubistva, tada 23-godišnji Boris Stevanović bio je pripadnik Jedinice za specijalne operacije (JSO). Nakon rasformiranja jedinice prešao je u redovne policijske snage MUP-a Srbije.

Međutim, njegov život ubrzo je dobio novu dimenziju. Stevanović je, prema kasnijim saznanjima istrage, učestvovao i u oružanim pljačkama banaka. Zajedno sa dvojicom saučesnika, pod maskama i naoružani, upadali su u banke i odnosili novac. Posebno je bilo neobično to što je u pojedine pljačke odlazio u vreme kada je, prema rasporedu, trebalo da bude na policijskoj dužnosti.

Zbog tih razbojništava Stevanović je uhapšen i osuđen na devet godina zatvora. Zbog dobrog vladanja, na slobodu je izašao 2012. godine, nakon što je odslužio dve trećine kazne.

Ipak, slučaj trostrukog ubistva iz 2000. godine nije bio zaboravljen.

DNK otkrio ubicu posle 15 godina

Preokret se dogodio 2015. godine, kada su inspektori ponovo otvorili stare i nerešene slučajeve. Biološki materijal pronađen na mestu trostrukog ubistva upoređen je sa DNK profilima iz baze podataka osuđivanih lica.

Rezultat je bio ključan za istragu - DNK pronađen na mestu zločina poklopio se sa profilom Borisa Stevanovića, koji mu je bio uzet tokom postupka za pljačke banaka.

dnk test Foto: Bogdan Steblyanko / Alamy / Profimedia

Stevanović je ubrzo uhapšen na granici, prilikom ulaska iz Severne Makedonije u Srbiju. Prema tadašnjim navodima, nije pružao otpor policiji.

Suočen sa dokazima, u početku je priznao trostruko ubistvo. Kao motiv je naveo novčani dug, ali nije otkrio ko je, kako je tvrdio, naručio likvidaciju.

Na suđenju promenio iskaz

Kako se suđenje približavalo kraju, Stevanović je povukao priznanje i tvrdio da nije počinio zločin.

U završnoj reči pred Višim sudom u Beogradu rekao je:

"Žao mi je poginulih i njihovih porodica. Nisam to uradio. Nevinu osobu su nazvali ubicom, bez ijednog dokaza. Emotivno sam slomljen. Bez ikakvog je značaja da li prihvatate ili ne ono što vam govorim, ali sve to nema veze s istinom. Verujem u vas, molim vas za ispravnu, pravednu i nezavisnu odluku."

Sud je, međutim, njegovu odbranu odbacio. Viši sud u Beogradu osudio je 16. marta 2017. godine Borisa Stevanovića na 40 godina zatvora.

Time je, nakon 17 godina, okončan jedan od najduže nerešenih slučajeva trostrukog ubistva u Beogradu. Čovek koji je godinama bio u policijskim redovima na kraju je identifikovan zahvaljujući biološkom tragu koji je gotovo deceniju i po čekao na novu analizu.

Foto: Nemanja Nikolić